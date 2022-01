Pro D2 (J17) : Oyonnax et Bayonne assurent, Colomiers se fait peur, Grenoble coule

January 15, 2022 00:05 Victorieux à Carcassonne (13-32), Oyonnax a continué sa belle série et occupe désormais seul la tête de la Pro D2, à l'issue de la 17eme journée. Dans le même temps, Bayonne et Colomiers ont également gagné et s'installent un peu plus dans le top 6.