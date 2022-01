Pro D2 (J17) : Mont-de-Marsan tombe, Agen respire

Match fou à Narbonne !

PRO D2 / 17EME JOURNEE

Jeudi 13 janvier 2022

Vendredi 14 janvier 2022



Le leader est tombé ! Premier de Pro D2 avec un point d'avance sur Oyonnax, Mont-de-Marsan a subi sa quatrième défaite de la saison, sur le terrain de Nevers (4eme). Les joueurs de la Nièvre, qui restaient sur deux défaites de suite, l'ont brillamment emporté 27-6 en marquant trois essais sans en encaisser., et un essai d'Issam Hamel à la 38eme minute après une touche à 5m côté gauche et un ballon porté jusqu'à l'en-but. En deuxième mi-temps, c'est Joris Cazenave (66eme), alors que Nevers était en supériorité numérique suite au carton jaune écopé par Baptiste Hezard, qui a marqué l'essai du bonus offensif après une touche à 5m côté droit, un ballon porté, et une feinte de passe du demi de mêlée, qui a finalement aplati. Le Stade Montois, qui n'a pas inscrit le moindre point en deuxième mi-temps, laisse donc la porte ouverte à Oyonnax, qui lui passera devant si les Oyomen ne perdent pas à Carcassonne (7eme).Une fois n'est pas coutume, deux matchs de Pro D2 se déroulaient lors de cette 17eme journée, et Agen en a profité pour aller enfoncer un peu plus la lanterne rouge Narbonne, qui compte désormais neuf points de retard sur le premier non-relégable. Le SUA (12eeme) s'est imposé 24-26 dans l'Aude. Narbonne menait 13-9 à la pause, après avoir marqué un essai par Aston Brad Fortuin à la 22eme minute, suite à une mêlée à 30m côté gauche, un jeu de passes vers la droite puis vers la gauche et une conclusion de son troisième ligne. Mais Agen est passé devant à la 47eme grâce à Vincent Farre après une pénalité rapidement jouée (13-16). Jason Robertson, sur pénalités, a remis le RCN devant (19-16, 64eme), mais le SUA a encore repris les commandes, sur un essai de Kolinio Ramoka à la 68eme après une belle action collective et une percussion décisive du Fidjien (19-23). Narbonne n'a rien lâché et a marqué un nouvel essai cinq minutes plus tard grâce à Pierre Justes, suite à une touche côté gauche, un ballon porté et un essai en bout de ligne après un long temps de jeu (24-23). Mais c'est bel et bien Agen qui a eu le dernier mot et qui l'a emporté grâce à un drop de Danre Gerber à la 78eme minute !Malgré le bonus défensif, les Audois ont un pied en Nationale, alors que les Agenais s'offrent un bon bol d'air.Narbonne -: 24-26- Mont-de-Marsan : 27-6Bayonne - AurillacGrenoble - VannesColomiers - RouenBourg-en-Bresse - ProvenceBéziers - MontaubanCarcassonne - Oyonnax