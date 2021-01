Pro D2 (J15) : Vainqueur de Provence Rugby, Perpignan reprend la première place

Vannes n’aura pas gardé la tête de Pro D2 très longtemps. Les Bretons, vainqueurs à Colomiers ce jeudi en ouverture de la 15eme journée, ont vu Perpignan répondre à l’issue d’un match accroché sur la pelouse de Provence Rugby. Une rencontre qui a démarré très fort avec Genesis Lemalu qui a inscrit le premier essai dès la 6eme minute avant de voir Théo Belan lui répondre trois minutes plus tard. Après une pénalité de chaque côté, le schéma a été inversé car c’est George Tilsley qui a répondu à l’essai de Théo Belan. Melvyn Jaminet a répondu à Florent Massip en toute fin de première période pour permettre aux deux équipes de retrouver leurs vestiaires avec un score de parité assez logique entre deux équipes volontaires. Après ces 40 premières minutes intenses, l’entame du deuxième acte a été bien plus calme.

Perpignan a su accélérer au bon moment

Il a, en effet, fallu attendre près d’un quart d’heure pour voir le tableau d’affichage bouger. Andrzej Charlat y est allé de son essai pour permettre à Provence Rugby de repasser devant... mais ça a principalement servi à réveiller l’USAP. Dans la foulée, en moins d’un quart d’heure, le club catalan est allé à dame à trois reprises. George Tilsley y est d’abord allé de son essai avant que Melvyn Jaminet ne permette à son équipe de passer devant. Un avantage confirmé à sept minutes de la fin du match par Genesis Lemalu. Avec quatorze points d’avance, l’USAP a pu voir venir mais, juste avant la sirène, Thibaut Zambelli a redonné un peu d’espoir à Provence Rugby mais la dernière action n’a pas permis aux Aixois d’arracher le match nul. Perpignan s’imposer sans le bonus offensif (34-41) mais l’essentiel est ailleurs puisque le club catalan repasse en tête de la Pro D2 avec un point d’avance sur Vannes. Provence Rugby, pour sa part, signe un deuxième revers de suite et se retrouve à la porte du Top 6 du classement.



PRO D2 / 15EME JOURNEE

Jeudi 7 janvier 2021

Colomiers - Vannes : 19-20

Oyonnax - Grenoble : 27-35



Vendredi 8 janvier 2021

Rouen - Aurillac : 20-14

Biarritz - Valence Romans : 29-31

Angoulême - Mont-de-Marsan : 20-27

Béziers - Nevers : 25-30



Samedi 9 janvier 2021

Provence Rugby - Perpignan : 34-41



Reporté à une date ultérieure

Carcassonne - Montauban