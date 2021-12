Pro D2 (J15) : Une balade pour Oyonnax, Bayonne fait une très bonne affaire

Si Mont-de-Marsan a assuré son titre honorifique de champion d’Automne, son dauphin à mi-saison reste Oyonnax. Face à la lanterne rouge Narbonne, l’USO a offert à ses supporters un cadeau de Noël en avance avec un festival offensif. Cinq essais en première période puis cinq autres dans les 40 dernières minutes, avec un doublé pour Benjamin Geledan dès le premier quart d’heure puis un de Charlie Cassang, permettent au club du Haut-Bugey de s’imposer facilement (70-0) et d’enfoncer un peu plus Narbonne. Mais, pour ajouter à leur désarroi, les Audois ont ensuite vu Bourg-en-Bresse s’imposer face à Grenoble (30-20) grâce à une deuxième mi-temps tonitruante et trois essais marqués par Théo William, Dimitri Doucet et Florent Campeggia. Un succès qui permet aux Bressans de prendre quatre points d’avance sur Narbonne en bas de classement… mais pas de réduire l’écart sur Agen. En effet, dans un match accroché, le SUA a eu le dernier mot face à Provence Rugby. Si les Provençaux ont dominé la première période, les Agenais se sont repris après la pause. A la suite des essais de Kolinio Ramoka et Martin Devergie, c’est la botte de Raphaël Lagarde à cinq minutes du terme de la rencontre qui permet au club du Lot-et-Garonne de s’imposer (20-18). En haut de classement, derrière le duo composé de Mont-de-Marsan et Oyonnax, le grand vainqueur de cette 12eme journée est Bayonne.

Bayonne creuse l’écart sur Nevers et Colomiers

En effet, après le revers de Colomiers face aux Montois, c’est Nevers qui a chuté d’une marge infime lors de son déplacement à Carcassonne. Après avoir limité les dégâts en première période grâce au pied de Dorian Jones, l’USC a réagi dans les 25 dernières minutes. Profitant d’une double supériorité numérique, les Carcassonnais ont réduit l’écart par ce même Dorian Jones avec un essai puis une pénalité. A sept minutes de la sirène, Thierry Futeu Youtcheu offre la victoire à Carcassonne (26-25). Bayonne profite de sa difficile victoire à Rouen pour prendre neuf points d’avance sur Nevers et Colomiers. Alors que les deux équipes ne se sont pas lâchées pendant plus d’une heure, c’est un essai de Théo Costossèque à douze minutes du terme de la rencontre qui offert à l’Aviron une victoire d’un point (27-28). Les Rouennais, avec le point de bonus défensif, restent devant Vannes au classement. Le RCV s’est facilement imposé face à Béziers (20-8) grâce à des essais de Lilian Saseras, Nick Abendanon et Erwan Dridi. Enfin, si Nevers et Colomiers voient Bayonne s’enfuir, les deux clubs doivent également regarder derrière eux puisque Montauban revient à une longueur. Restant sur trois matchs sans victoire, les locataires de Sapiac ont pris le meilleur sur Aurillac (19-9) et terminent l’année sur une bonne note.



PRO D2 / 15EME JOURNEE

Jeudi 16 décembre 2021

Mont-de-Marsan - Colomiers : 27-9



Vendredi 17 décembre 2021

Vannes - Béziers : 20-8

Rouen - Bayonne : 27-28

Agen - Provence Rugby : 20-18

Carcassonne - Nevers : 26-25

Montauban - Aurillac : 19-9

Oyonnax - Narbonne : 70-0

Bourg-en-Bresse - Grenoble : 30-20