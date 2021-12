Pro D2 (J15) : Mont-de-Marsan champions d'automne

Ils avaient décidé de s'inspirer des Peaky Blinders, la fratrie qui fait régner la terreur dans le Birmingham des années 1920 dans une série anglaise, pour "défendre leur territoire". Mission accomplie ! Mont-de-Marsan a conclu la phase aller de la saison de Pro D2 avec une huitième victoire en huit matchs à domicile ! Comme toutes les équipes depuis le début de cet exercice 2021-22, Colomiers est reparti du stade Guy Boniface avec une défaite : 27-9 en ouverture de la 15eme journée. Les Columérins, quatrièmes du classement, n'ont pas réussi à inscrire le moindre essai au leader qui, lui, en a marqué trois. Après seulement 80 secondes de jeu, c'est Léo Coly, le meilleur marqueur de Pro D2, qui a inscrit son 8eme essai de la saison, après un bon travail de Yann Bréthous côté gauche (7-0, 3eme). Colomiers n'a pu répondre que par une pénalité de Maxime Javaux, puis s'est retrouvé à 14 après le carton jaune reçu par Guillaume Tartas pour une accumulation de fautes. Mont-de-Marsan a profité sa supériorité numérique pour inscrire un deuxième essai, par Yoann Laousse Azpiazu, bien servi côté droit par Willie du Plessis après une mêlée à 5m côté gauche (14-3, mt).

Colomiers à 14 pendant plus d'une demi-heure

En deuxième mi-temps, Javaux a réussi une deuxième pénalité pour réduire l'écart (14-6, 42eme), mais les affaires de Colomiers se sont corsées à la 48eme (17-6) lorsque Guillaume Tartas a écopé d'un nouveau carton jaune pour une faute en mêlée, synonyme de carton rouge. A 15 contre 14, Mont-de-Marsan n'a pas forcé et seules des pénalités sont venues faire évoluer le score pendant de longues minutes (20-9, 65eme). Juste avant la sirène, Gauthier Doubrère a finalement trouvé l'ouverture, en récupérant un ballon au sol après une mêlée à 10m. C'est donc une douzième victoire en quinze matchs pour Mont-de-Marsan, seulement battu à Oyonnax, Montauban et Grenoble, et qui s'assure donc le titre de champion d'automne avant même le match de son dauphin Oyonnax vendredi contre Narbonne. Neuf ans après sa relégation de Top 14, la Stade Montois est plus que jamais en lice pour la montée !



PRO D2 / 15EME JOURNEE

Jeudi 16 décembre 2021

Mont-de-Marsan - Colomiers : 27-9



Vendredi 17 décembre 2021

19h30 : Vannes - Béziers

19h30 : Rouen - Bayonne

19h30 : Agen - Provence

19h30 : Carcassonne - Nevers

19h30 : Montauban - Aurillac

19h30 : Oyonnax - Narbonne

20h45 : Bourg-en-Bresse - Grenoble