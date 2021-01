Pro D2 (J15) : Biarritz déçoit, Soyaux-Angoulême s'enfonce

Troisième de Pro D2, Biarritz avait l'occasion de recoller un peu à Vannes et Perpignan en s'imposant à domicile face à la lanterne rouge Valence-Romans lors de la dernière journée de la phase aller. Mais les Basques se sont inclinés 29-31 après un match au scénario fou ! Les Isérois menaient 18-10 à la mi-temps grâce uniquement au pied de Maxime Javaux, qui a sanctionné l'indiscipline des Biarrots. Des Biarrots qui ont joué à 14 à partir de la 21eme minute après le carton rouge reçu par David O'Callaghan pour un coup de tête, et même à 13 après le carton jaune de Francis Saili à la 30eme. Mais cela ne les a pourtant pas empêchés d'inscrire le premier essai du match à la sirène, par Rémi Brosset. A la reprise, Saili s'est bien rattrapé de son carton jaune et marquant le deuxième essai du BO à la 60eme, permettant à son équipe de revenir à 17-21, puis trois minutes plus tard, Steffon Armitage a marqué lui aussi un essai et Biarritz est passé devant, même si l'essai n'a pas été transformé (22-21). Andy Cramond a marqué à son tour à neuf minutes de la fin et le BO pensait sans doute s'acheminer vers la victoire (29-21), mais Valence Romans n'a rien lâché et son capitaine Alexis Armary a inscrit un essai capital à la 75eme (29-28), avant que Nicolas Faltrept, au pied, ne donne la victoire à son équipe, qui quitte donc la dernière place.

Mont-de-Marsan enfonce Soyaux-Angoulême

Car la dernière place, c'est désormais Soyaux-Angoulême qui l'occupe, après sa défaite 20-27 à domicile contre Mont-de-Marsan, quatrième. Les Montois ont entamé fort cette rencontre avec un essai de Julien Lestremau dès la 6eme minute, mais Pierre Lafitte lui a répondu deux minutes plus tard. Les Charentais n'ont ensuite mis que des points au pied, par Mathieu Ugalde, alors que Mont-de-Marsan a su inscrire un deuxième essai par Tom Bell à la 28eme, en infériorité numérique suite au carton jaune de Carlos Muzzio, pour mener 17-13 à la pause. Après 23 minutes sans le moindre point des deux côtés, Wame Naituvi a corsé l'addition pour les Montois (13-24) et l'essai de Kamelieni Raivono à la 74eme n'a finalement servi à rien pour Soyaux-Angoulême. Dans le dernier match de la fin d'après-midi, Rouen (13eme) a dominé Aurillac (10eme) sur le score de 20-14. Les Normands menaient 10-0 à la pause grâce à un essai de Dean Adamson à la 37eme en supériorité numérique après le carton jaune de Jérôme Dufour. Puis Jordan Michallet et Thomas Vincent se sont répondus au pied jusqu'à 13-9. Peter Lydon et Pierre Roussel ont chacun reçu un carton jaune après l'heure de jeu, et Antoine Frisch a inscrit le deuxième essai normand à la 66eme, avant que Gauthier Minguillon ne marque lui aussi en toute fin de match pour les joueurs du Cantal, pour l'honneur.



PRO D2 / 15EME JOURNEE

Jeudi 7 janvier 2021

Colomiers – Vannes : 19-20

Oyonnax – Grenoble : 27-35



Vendredi 8 janvier 2021

Rouen – Aurillac : 20-14

Biarritz – Valence Romans : 29-31

Soyaux-Angoulême – Mont-de-Marsan : 20-27

20h45 : Béziers – Nevers



Samedi 9 janvier 2021

21h00 : Provence – Perpignan



Reporté : Carcassonne - Montauban