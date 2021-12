Pro D2 (J14) : Victoire bonifiée pour Bayonne face à Montauban

Bayonne a trouvé la solution ! Dans l’incapacité de prendre le meilleur sur un membre du Top 6 du classement de Pro D2 depuis le début de la saison, les joueurs de l’Aviron se sont imposés sur leur pelouse de Jean-Dauger à l’occasion de la réception de Montauban. Initialement prévue ce vendredi, cette rencontre a été retardée de 48 heures en raison des intempéries qui ont touché le Pays Basque en fin de semaine. Une rencontre qui a démarré timidement mais, au quart d’heure de jeu, Paul Bonnefond a ouvert le score en faveur de Montauban avec le premier essai du match. La réponse bayonnaise est arrivée peu avant la demi-heure de jeu avec Joe Ravouvou qui est allé débloquer le compteur de son équipe. Les Montalbanais ont repris l’avantage au score grâce au pied de Franck Pourteau mais la fin du premier acte a tourné en faveur de Bayonne. Après une pénalité de Maxime Lafage, Torsten van Jaarsveld a permis au club basque de virer en tête à la pause avec cinq points d’avance. L’entame du deuxième acte a été du même acabit avec trois essais pour Bayonne en l’espace de huit minutes.

Bayonne a arraché le bonus offensif

Tout d’abord, Torsten van Jaarsveld s’est offert un doublé avant qu’Ugo Boniface n’offre provisoirement le bonus offensif à son équipe. Une victoire à cinq points qui s’est consolidée dès la 51eme minute quand Rémy Baget a signé le cinquième essai de l’Aviron Bayonnais. Toutefois, Montauban n’a pas perdu tout espoir dans cette rencontre et a poussé jusqu’au bout. Cela a payé à l’heure de jeu par l’intermédiaire de Segundo Tuculet. Les Basques ont alors tenu en défense pour ne pas voir le bonus offensif s’envoler mais, juste avant la sirène, Nikola Matawalu a fait enrager les spectateurs massés dans les travées du Stade Jean-Dauger avec le troisième essai montalbanais. C’est alors que la fin de match a tourné à l’irrationnel. En effet, le jeu s’est prolongé pendant plus de cinq minutes à l’issue du temps réglementaire. Les deux équipes ont continué à jouer malgré les maladresses, l’une voulant retrouver un succès à cinq points et l’autre voulant arracher le bonus défensif. C’est toutefois Bayonne qui a eu le dernier mot grâce à Rémy Baget. L’Aviron signe une troisième victoire de suite (41-24) et revient à deux points d’Oyonnax. Montauban signe un troisième match sans victoire.



PRO D2 / 14EME JOURNEE

Jeudi 9 décembre 2021

Grenoble - Mont-de-Marsan : 32-19



Vendredi 10 décembre 2021

Colomiers - Bourg-en-Bresse : 27-10

Provence - Oyonnax : 27-33

Narbonne - Carcassonne : 22-27

Aurillac - Vannes : 9-3

Nevers - Agen : 41-8

Béziers - Rouen : 34-29



Dimanche 12 décembre 2021

Bayonne - Montauban : 41-24