Pro D2 (J14) : Grenoble fait chuter le leader !

Mont-de-Marsan est tombé ! Vainqueur de ses cinq derniers matchs et large leader de Pro D2, le Stade Montois a lourdement chuté sur la pelouse de Grenoble ce jeudi en ouverture de la 14eme journée : 32-19. Les Jaune et Noir ont tenu pendant 30 minutes, avant de subir la furie de l'équipe iséroise, en regain de forme ces dernières semaines. A la mi-temps, ce sont les Grenoblois qui menaient 15-13, après avoir marqué deux essais contre un seul pour les Montois. Malmenés par les leaders de Pro D2 pendant la première demi-heure, les Isérois ont encaissé le premier essai de la rencontre à la 23eme, alors que le score était de 3-3. Après une touche et un ballon porté côté droit, les Montois ont basculé le jeu vers la gauche, et c'est finalement Lucas Mensa qui a surgi sur l'aile pour aller marquer (3-10, 24eme). Mais Grenoble n'a pas lâché, et sur sa première véritable grosse action offensive, le FCG a multiplié les temps de jeu, et Adrien Séguret a fini par désarçonner la défense montoise avec une passe sautée en direction de Karim Qadiri, qui a marqué dans le coin gauche (8-10, 34eme). Cinq minutes plus tard, Grenoble a enfoncé le clou grâce à Qadiri de nouveau. Après une touche et un ballon porté côté droit, le jeu est parti sur la gauche, et Thomas Fortunel, d'un petit coup de pied, a trouvé son centre pour qu'il signe un doublé dans le coin gauche (15-13, 40eme).

Le capitaine Blanc-Mappaz offre le bonus

En deuxième mi-temps, il n'a fallu que 14 minutes à Grenoble pour inscrire son troisième essai de la partie, par Adrien Séguret. Après une touche côté gauche pas vraiment maîtrisée, Qadiri a réussi à récupérer le ballon et après plusieurs temps de jeu, Fortunel a encore délivré un coup de pied magistral pour trouver son centre, qui a marqué dans le coin gauche, lui aussi (22-16, 55eme). Et l'essai du bonus offensif est intervenu à la 75eme, quand le capitaine grenoblois Steeve Blanc-Mappaz, après un long temps de jeu, a été trouvé sur l'aile droite par Jim Nagusa, et est allé marquer presque entre les poteaux. Grenoble s'offre donc une cinquième victoire cette saison et grimpe provisoirement à la huitième place avant d'aller à Bourg-en-Bresse la semaine prochaine. Quant à Mont-de-Marsan, il est assuré de rester leader malgré cette troisième défaite de la saison, mais Oyonnax pourrait revenir à un point en cas de victoire bonifiée à Provence vendredi. Les Landais tenteront de se reprendre la semaine prochaine contre Colomiers.



PRO D2 / 14EME JOURNEE

Jeudi 9 décembre 2021

Grenoble - Mont-de-Marsan : 32-19



Vendredi 10 décembre 2021

19h30 : Colomiers - Bourg-en-Bresse

19h30 : Provence - Oyonnax

19h30 : Narbonne - Carcassonne

19h30 : Aurillac - Vannes

19h30 : Nevers - Agen

19h30 : Béziers - Rouen

20h45 : Bayonne - Montauban