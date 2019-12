Pro D2 (J14) : Dans des conditions difficiles, Biarritz a pris le meilleur sur Grenoble

Qu’il pleuve, qu’il vente et que la pelouse soit transformée en mare de boue, Biarritz tient bon à domicile ! Dans des conditions de jeu apocalyptiques, mais pas jugées dangereuses pour les joueurs et les spectateurs, le BO a confirmé sa solidité sur sa pelouse d’Aguilera depuis le début de la saison aux dépens de Grenoble. Ce sont pourtant les joueurs du FCG qui ont frappé les premiers au quart d’heure de jeu... sur une erreur en touche. Le ballon glissant n’a pas été capté par l’alignement biarrot, ce qui a profité à Steven Setephano qui a aplati en force le premier essai de la rencontre. Biarritz n’a pu répondre que grâce au pied de Pierre Bernard avant que l’ouvreur du BO n’aplatisse lui-même l’essai qui a permis au club basque de revenir en tête aux vestiaires avec trois points d’avance.





Une deuxième mi-temps à sens unique pour Biarritz

Face à des conditions qui n’ont cessé de se dégrader, les Grenoblois n’ont pas su trouver les solutions pour revenir à hauteur. Réduits à quatorze juste avant la mi-temps avec le carton jaune reçu par Davit Kubriashvili, les joueurs du FCG ont laissé trop d’espaces, dont Steeve Barry a su profiter. L’ancien international de rugby à 7 a aplati le deuxième essai du BO sept minutes après le retour sur la pelouse. Pierre Bernard a ensuite profité des errements disciplinaires grenoblois pour ajouter trois pénalités mais ce n’est qu’à la dernière minute que les Basques ont ajouté un troisième essai à leur total via François Vergnaud pour sceller le sort du match. Avec cette large victoire (33-7), Biarritz remonte provisoirement au cinquième rang quand Grenoble laisse passer une occasion de repasser devant Oyonnax, qui se déplace à Aurillac ce vendredi.







PRO D2 / 14EME JOURNEE

Jeudi 12 décembre 2019

Biarritz - Grenoble : 33-7



