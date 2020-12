Pro D2 (J13) : Vainqueur de Nevers, Oyonnax reprend le large sur ses poursuivants

Le nul à Colomiers et la défaite face à Vannes sont déjà loin pour Oyonnax. Mis sous pression par les succès de Colomiers jeudi et de Provence Rugby vendredi, les joueurs de l’USO ont mis un point d’honneur à répondre à l’occasion de la réception de Nevers en clôture de la 13eme journée de Pro D2. Une affiche qui a longtemps tourné au duel de buteurs, avec l’indiscipline nivernaise qui a permis à Yohan Le Bourhis d’accumuler les points avec quatre pénalités dans le premier acte de la rencontre. Malgré dix minutes de supériorité numérique grâce au carton jaune reçu par Benjamin Geledan après seulement sept minutes de jeu, l’USON n’a répondu que par deux coups de pied de Joris Cazenave.

Oyonnax a su résister

Le premier essai est venu à moins de deux minutes de la sirène. A la suite d’une succession de mêlées, les avants de Nevers ont fini par craquer et, après avoir reculé dans leur en-but, ont contraint l’arbitre a siffler un essai de pénalité. Mais les Neversois ont répondu d’entrée de deuxième période avec un premier essai signé Issam Hamel deux minutes après la reprise. Yohan Le Bourhis a ajouté six points au pied mais la pression a redoublé d’intensité quand Guram Papidze a ramené son équipe à cinq longueurs avec sept minutes encore à jouer en infériorité numérique pour Oyonnax, Teddy Durand ayant reçu un carton jaune dans la minute précédant l’essai nivernais. Toutefois, une septième et dernière pénalité de son buteur a permis à l’USO de priver son adversaire du bonus défensif et de sceller le sort du match avec une victoire courte (28-20) mais qui permet au club du Haut-Bugey de reprendre sept points d’avance sur ses poursuivants et de se rapprocher du duo de tête.



PRO D2 / 13EME JOURNEE

Jeudi 10 décembre 2020

Valence Romans - Perpignan : 9-28

Colomiers - Grenoble : 15-12



Vendredi 11 décembre 2020

Rouen - Montauban : 22-8

Carcassonne - Vannes : 6-6

Biarritz - Mont-de-Marsan : 15-15

Angoulême - Aurillac : 22-13

Provence Rugby - Béziers : 32-9



Samedi 12 décembre

Oyonnax - Nevers : 28-20