Pro D2 (J13) : L'USAP prend la tête

En attendant le déplacement de Vannes à Carcassonne (12eme) vendredi, c'est Perpignan qui occupe la tête de la Pro D2 ! L'USAP est allée s'imposer 28-9 à Valence Romans (14eme) en ouverture de la 13eme journée, signant ainsi sa quatrième victoire d'affilée. A la pause, les Catalans avaient déjà creusé un bel écart (6-20). Shahn Eru (16eme) et Davit Kubriashvili (25eme) ont inscrit deux essais, transformés par Melvyn Jaminet, qui a ajouté deux pénalités. En face, Maxime Javaux a marqué six points au pied. En deuxième période, Jaminet et Javaux ont réussi une pénalité chacun, mais Perpignan a corsé l'addition à la 64eme minute, en marquant un essai (non transformé) par Lucas Dubois. C'est donc une victoire assez aisée pour les Catalans, qui vont pouvoir préparer le choc de la semaine prochaine contre Oyonnax (3eme) de la meilleure des façons. Les Drômois, battus pour la cinquième fois d'affilée, tenteront de se reprendre du côté d'Aurillac.

Pas d'essais entre Colomiers et Grenoble

Dans l'autre match de la soirée, Colomiers (4eme) a fait respecter la logique en battant Grenoble (11eme) sur le score de 15-12. Aucun essai n'a été inscrit lors de cette rencontre marquée en revanche par deux cartons jaunes, pour un Grenoblois en toute fin de première mi-temps, et pour le Columérin Josua Vici à la 57eme. Tous les points ont été inscrits sur pénalités : cinq pour Thomas Girard côté Colomiers et une pour Jonathan Bousquet et trois pour Enzo Selponi côté Grenoble. Le FCG, qui n'avait pas joué la semaine passée en raison des chutes de neige, doit donc se contenter du bonus défensif, avant de recevoir Biarritz lors de la prochaine journée. Colomiers ira, de son côté, à Montauban.



PRO D2 / 13EME JOURNEE

Jeudi 10 décembre 2020

Valence Romans - Perpignan : 9-28

Colomiers - Grenoble : 15-12



Vendredi 11 décembre 2020 à 19h00

Rouen - Montauban

Carcassonne - Vannes

Biarritz - Mont-de-Marsan

Soyaux-Angoulême - Aurillac

Provence - Béziers



Samedi 12 décembre

21h00 : Oyonnax - Nevers