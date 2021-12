Pro D2 (J13) : Le trio de tête creuse un peu plus l'écart

Mont-de-Marsan porte son avance en tête de Pro D2 à six points. Les Montois ont profité de la réception de Provence Rugby pour aller chercher une cinquième victoire de suite et avec le bonus offensif en prime. Alors que Simon Renda, Romain Durand et Nacani Wakaya ont inscrit les trois premiers essais du Stade Montois, la réalisation de Léo Drouet juste avant la pause bloquait ce cinquième point. Toutefois, sur la dernière action de la rencontre, Yoann Laousse Azpiazu a su tromper la défense provençale pour apporter cet écart de trois essais si important. Avec ce net succès (32-13), Mont-de-Marsan distance un peu plus Oyonnax. En effet, les joueurs du Haut-Bugey n’ont su prendre que quatre points lors de la réception d’Aurillac. Pourtant, si Christa Sailisa Powell a inscrit le premier essai de la rencontre, Ilan El Khattabi à deux reprises puis Aurélien Callandret et Kévin Lebreton ont mis l’USO en position de prendre les cinq points d’une victoire bonifiée. Mais le collectif aurillacois a tout donné en fin de match pour inscrire un deuxième essai et priver les Oyomen du point supplémentaire malgré la victoire (32-15).

Colomiers distancé par le trio de tête

Bayonne, pour sa part, n’a pas manqué son déplacement à Bourg-en-Bresse mais les essais sont arrivés trop tardivement pour espérer le bonus offensif. En effet, le premier acte s’est résumé à quatre pénalités de Gaëtan Germain. Juste après le repos, Sebastian Andres Poet a débloqué le compteur des Bressans mais sans que cela n’aille plus loin. Jean Monribot puis Afa Amosa peu après l’heure de jeu ont inscrit les deux premiers essais basques. Malgré leurs efforts, les joueurs de l’Aviron doivent s’en contenter. Leur facile victoire (3-24) leur permet toutefois de consolider leur troisième place à neuf points de Mont-de-Marsan. En effet, Colomiers a signé un deuxième revers de suite lors de son déplacement à Agen. Si Thomas Vincent a ouvert le score pour le SUA sur pénalité, un essai de Waël Ponpon puis une pénalité de Romuald Séguy ont permis à Colomiers de virer en tête à la mi-temps. Toutefois, seuls les Agenais ont marqué en deuxième période. Tout d’abord Kolinio Ramoka a percé la défense columérine avant que Zak Farrance ne donne plus nettement l’avantage à Agen. Une dernière pénalité de Paul Graou permet au SUA de signer sa troisième victoire de la saison (18-8) et de creuser l’écart sur la zone rouge.

Montauban manque le coche

Montauban aurait pu profiter de l’occasion pour passer devant Colomiers. Mais l’USM n’est pas parvenu à prendre le meilleur sur Grenoble. La première période a vu les buteurs se mettre en évidence avec trois réussites de Jérôme Bosviel pour Montauban contre quatre pour Thomas Fortunel puis Corentin Glénat. L’entame du deuxième acte a vu Kévin Firmin donner un avantage plus conséquent aux Montalbanais mais, après un échange de politesses entre buteurs, Corentin Glénat y est allé de son essai à sept minutes du terme de la rencontre pour permettre à Grenoble de repartir avec le match nul (25-25). Montauban reste donc à un point de Colomiers quand le FCG reste englué dans la deuxième moitié du classement. Narbonne n’a pu faire mieux que match nul lors de son déplacement à Vannes. Si Martin Vaca a ouvert le score pour le RCN sur un essai, une pénalité de Christopher Hilsenbeck puis un essai de Matthys Gratien a permis au RCV de repasser devant… avant que Lucas Méret ne remette les deux équipes à égalité à la pause. La deuxième période a longtemps vu les deux équipes se neutraliser mais le carton jaune reçu par Théo Mias a changé la donne. Dans la foulée, Quentin Etienne a pensé avoir donné la victoire à Vannes mais, au-delà de la sirène, Joris Pialot n’a pas tremblé pour permettre à Narbonne de ramener deux points de Bretagne (13-13) et de revenir à une longueur de Bourg-en-Bresse.



PRO D2 / 13EME JOURNEE

Jeudi 2 décembre 2021

Rouen - Nevers : 10-23

Carcassonne - Béziers : 24-18



Vendredi 3 décembre 2021

Oyonnax - Aurillac : 32-15

Vannes - Narbonne : 13-13

Mont-de-Marsan - Provence Rugby : 32-13

Bourg-en-Bresse - Bayonne : 3-24

Montauban - Grenoble : 25-25

Agen - Colomiers : 18-8