Pro D2 (J13) : Grenoble reprend les commandes

Carcassonne cinquième

PRO D2 / 13EME JOURNEE

Jeudi 5 décembre 2019

Vendredi 6 décembre 2019

Dimanche 8 décembre 2019

Grenoble reprend la tête de la Pro D2 au moins jusqu'à dimanche après-midi ! Le FCG a largement remporté le match des extrêmes contre l'avant-dernier, Rouen, sur le score 46-3 (27-3, mt), dans un match à quatre cartons jaunes. Si les Normands avaient ouvert le score dès la 4eme minute,Grâce à ce festival, Grenoble compte deux points d'avance sur Oyonnax, qui recevra Mont-de-Marsan dimanche, et quatre sur Perpignan. De son côté, Rouen a trois points de retard sur le premier non-relégable. A la quatrième place, on retrouve Colomiers, qui est allé gagner 24-13 à Nevers (10eme). Thomas Girard a marqué tous les points des Columérins (un essai et quatre pénalités), qui ont également eu un essai de pénalité. Urruty a marqué le seul essai de Nevers à la toute fin de ce match émaillé de cinq cartons jaunes.Carcassonne suit au classement (5eme), après son succès 21-16 contre Aurillac (14eme). Sauveterre et Benoit ont marqué les deux essais de l'USC alors que le Stade s'est contenté d'un essai de pénalité (cinq cartons jaunes lors de ce match également). Vannes (7eme) compte désormais le même nombre de points que son adversaire du soir, Angoulême, après l'avoir battu 26-25. Cloostermans et Le Bail ont inscrit les essais bretons et Laulhé, Lafitte (doublé) les essais des Charentais, qui ont joué à 14 pendant 48 minutes suite au carton rouge de Paul Belzons. Béziers (9eme) a mis fin à une série de deux défaites d'affilée, en battant Montauban (13eme) sur le score de 28-25.. Enfin, Provence (11eme) a infligé une troisième défaite de suite à la lanterne rouge, Valence Romans : 26-23, avec deux essais de Forbes et Jammes, contre des essais de Dratai et Sharashidze.- Biarritz : 29-25Nevers -: 13-24- Montauban : 28-25- Aurillac : 21-16- Valence Romans : 26-23- Angoulême : 26-25- Rouen : 46-3Oyonnax - Mont-de-Marsan