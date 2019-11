Pro D2 (J12) : Perpignan sur le podium

Oyonnax reste leader de la Pro D2 à l'issue de la 12eme journée ! Alors que Grenoble avait l'occasion de repasser en tête en cas de victoire à Perpignan, les Isérois se sont inclinés 20-13 ce dimanche en clôture de la journée, et c'est donc l'USAP qui fait la bonne opération en remontant à la troisième place. Le match a commencé par un double carton jaune dès la 6eme minute, pour Enzo Forletta côté catalan et David Kubriashvili côté grenoblois. La discipline a d'ailleurs été le gros point noir du FCG ce dimanche, avec deux autres cartons jaunes en première mi-temps pour Alaska Taufa (30eme) et Mickaël Capelli (40eme). Ce dont a profité l'USAP pour rentrer aux vestiaires en menant 13-0, grâce à deux pénalités de Jonathan Bousquet et un essai de pénalité à la sirène.

Un quatrième carton jaune pour Grenoble !

Grenoble a réduit l'écart sur un essai d'Enzo Selponi à la 56eme (13-7), mais a une nouvelle fois été plombé par son indiscipline, avec un quatrième carton jaune, cette fois pour Leva Fifita (63eme). Les Perpignanais ne se sont pas fait prier pour inscrire un nouvel essai en supériorité numérique, par Shahn Eru (20-7). Les deux pénalités d'Enzo Selponi n'ont pas suffi au FCG pour espérer inverser le score. Grenoble encaisse donc sa quatrième défaite de la saison et reste à trois points du leader Oyonnax, avant de recevoir l'avant-dernier, Rouen, lors de la prochaine journée dans deux semaines. De son côté, l'USAP est troisième à trois points de Grenoble et recevra Biarritz pour son prochain match.



PRO D2 / 12EME JOURNEE

Jeudi 21 novembre 2019

Soyaux-Angoulême - Oyonnax : 10-19



Vendredi 22 novembre 2019

Mont-de-Marsan - Béziers : 30-10

Colomiers - Aurillac : 45-11

Biarritz - Provence : 19-12

Rouen - Nevers : 24-34

Valence-Romans - Vannes : 16-21

Montauban - Carcassonne : 20-24



Dimanche 24 novembre

Perpignan - Grenoble : 20-13