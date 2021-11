Pro D2 (J12) : Oyonnax et Bayonne s'accrochent

Colomiers et Montauban se ratent

Le carton de Nevers

PRO D2 / 12EME JOURNEE

Jeudi 25 novembre 2021

Vendredi 26 novembre 2021

Vainqueur à Béziers jeudi en ouverture de la 12eme journée, Mont-de-Marsan pouvait tranquillement voir venir, et les Montois ont vu leurs deux poursuivants directs s'imposer et les deux suivants trébucher. Oyonnax reste à cinq points du leader, après sa quatrième victoire consécutive, sur le terrain d'Agen.Bayonne, troisième à huit points, a battu Carcassonne (11eme) sur le score de 25-14 après avoir perdu ses deux derniers matchs. L'Aviron a décroché une victoire bonifiée grâce aux essais de Rémy Baget (28eme), Teiva Jacquelain (54eme, 75eme) et un essai de pénalité (7eme). Benoit Lazzarotto avait réduit l'écart pour l'USC à la 57eme, en vain.En revanche, la soirée s'est moins bien passée pour Colomiers, quatrième, et Montauban, cinquième. Les Columérins ont subi la loi de Vannes dans leur antre de Michel-Bendichou (23-29), alors qu'ils menaient pourtant 13-3 à la mi-temps grâce à un essai de pénalité (29eme). Mais les Bretons se sont réveillés au retour des vestiaires, et ont marqué quatre essais par Sacha Valleau (45eme), Jérémie Abiven (58eme) et deux essais de pénalité (63eme et 75eme). Colomiers a aussi marqué un essai de pénalité juste avant la sirène, mais il était trop tard. Vannes remonte à la 13eme place. De son côté, Montauban a subi la loi de Provence (8eme) : 37-15.Ils se sont un peu repris en deuxième période, marquant des essais grâce à Louis Druart (55eme) et Frédéric Quercy (77eme), mais Provence a ajouté un autre essai, par Germain Kessler (49eme).Nevers, septième, a fait respecter la hiérarchie en disposant de Bourg-en-Bresse 14eme, sur le score de 52-13 avec des essais signés Jason-Colin Fraser (3eme), Christian Guetang (22eme, 77eme), Kévin Noah (39eme), Julien Kazubek (44eme), Issam Hamel (53eme), Luka Plataret (74eme) et Kylian Jaminet (80eme), contre un essai de Dimitri Doucet (31eme) pour l'USBPA. Aurillac suit au classement, après son succès 36-9 contre Rouen (10eme) grâce à Hugo Bouyssou (22eme, 77eme), Latuka Maltuku (33eme), Pierre Roussel (40eme) et Luka Nioradze (45eme). Enfin, dans un match de bas de tableau,, avec des essais de Régis Montagne (13eme) et Mathis Sarragallet (40eme), contre un essai de Paul Belzons (27eme) pour le RCN.Béziers -: 22-32- Carcassonne : 36-9Colomiers -: 23-29- Narbonne : 26-8- Rouen : 36-9- Montauban : 37-15- Bourg-en-Bresse : 52-13Agen -: 14-19