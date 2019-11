Pro D2 (J12) : Colomiers et Biarritz ne lâchent pas

Alors qu'Oyonnax a pris la tête de la Pro D2 en gagnant à Soyaux-Angoulême jeudi en ouverture de la 12eme journée et que son dauphin Grenoble jouera dimanche à Perpignan, Colomiers et Biarritz en ont profité pour se hisser entre le FCG et l'USAP ce vendredi en gagnant leurs matchs respectifs. Colomiers revient à cinq points de Grenoble, après son succès 45-11 (29-0 dans la deuxième mi-temps !) à Aurillac (14eme), avec des essais de Manukula, Queheille (doublé), Poet et Pirlet, contre un essai de Reggiardo pour les joueurs du Cantal. Biarritz, vainqueur 19-12 de Provence (12eme) se retrouve quant à lui à six points des Isérois. Du Plessis a inscrit tous les points des Basques (un essai, une transformation, quatre pénalités), alors que les Provençaux n'ont pas marqué d'essai.

Carcassonne renverse Montauban

On retrouve ensuite Carcassonne à la sixième place, après sa victoire 24-20 (15-0 en deuxième mi-temps !) à Montauban (13eme) : essais de Silago et Vaotoa pour les Montalbanais et d'Anon et Marrou pour l'USC. Vannes (8eme) a infligé une dixième défaite à Valence Romans, la lanterne rouge, sur le score de 21-16 (essais de Dubreuil et Bolenaivalu pour les Bretons, et de Lacour pour les Drômois). Mont-de-Marsan suit juste derrière, après s'être imposé 30-10 contre Béziers (10eme), avec deux essais de Seguret et un de Naituwi (essai de Desroches pour les Biterrois). Enfin, Nevers (11eme) a fait respecter la logique en allant gagner 34-24 chez l'avant-dernier, Rouen : essais de Vuillemin, Jaminet et Gibouin pour Nevers, essais de Toevalu, Drauninui et Lemi pour Rouen.



PRO D2 / 12EME JOURNEE

Jeudi 21 novembre 2019

Soyaux-Angoulême - Oyonnax : 10-19



Vendredi 22 novembre 2019

Mont-de-Marsan - Béziers : 30-10

Colomiers - Aurillac : 45-11

Biarritz - Provence : 19-12

Rouen - Nevers : 24-34

Valence-Romans - Vannes : 16-21

Montauban - Carcassonne : 20-24



Dimanche 24 novembre

14h15 : Perpignan - Grenoble