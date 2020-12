Pro D2 (J11) : Vannes conforte sa place de leader, Perpignan étrille Soyaux Angoulême

Perpignan a inscrit sept essais

PRO D2 / 11EME JOURNEE

Jeudi 3 décembre 2020

Vendredi 4 décembre 2020



Samedi 5 décembre 2020

Quatre rencontres au lieu de cinq se sont tenues ce vendredi soir, dans le cadre de la 11eme journée de Pro D2. En effet, le match Grenoble - Aix-en-Provence, prévu pour débuter à partir de 20h00, a finalement été officiellement reporté, en raison des conditions météorologiques et des chutes de neige qui se sont abattues du côté du chef-lieu du département de l'Isère.Par conséquent, seul le multiplex de 19h00 a ainsi pu se disputer. Au terme des ces quatre rencontres, il en ressort que toutes les équipes qui accueillaient ont gagné. Leader du classement de Pro D2, Vannes a consolidé sa position, en gagnant contre Montauban (20-10). Le jeu au pied de Pierre Popelin a été précieux, lui qui a inscrit la moitié des points de son équipe. Le reste de ceux-ci est dû à deux essais, inscrits par Patrick Leafa (36eme) et par Laijiasa Bolenaivalu (54eme).A noter également que les locaux ont terminé la rencontre en infériorité numérique, après le carton jaune reçu par Blaise Dumas (70eme). Un fait de jeu sans conséquence, dans la mesure où les Montalbanais n'ont inscrit aucun point lors du second acte. Dans le premier acte, les visiteurs ont bien inscrit un essai, par l'intermédiaire de Cyril Deligny (40eme), mais ni lui, ni Franck Pourteau, auteur du reste des points des siens, inscrits au pied, n'ont pu peser sur cette rencontre., après le carton jaune reçu par Maxime Salles. Derrière, deuxième du classement, Perpignan a étrillé Soyaux Angoulême (49-0), grâce notamment à sept essais. Enfin, dans le reste des rencontres, Aurillac a disposé de Carcassonne (23-6), tandis que Mont-de-Marsan en a fait de même face à Rouen (15-3).Valence-Romans -: 22-25- Biarritz : 37-18- Montauban : 20-10- Carcassonne : 23-6- Rouen : 15-3- Soyaux-Angoulême : 49-0Grenoble - Aix-en-Provence : reporté en raison des conditions météorologiques21h00 : Béziers - Colomiers