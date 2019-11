Pro D2 (J11) : Vainqueur de Montauban, Grenoble passe seul leader

Oyonnax pourra regretter le bonus offensif manqué ce jeudi face à Perpignan. Car ce point manquant au classement fait les affaires de Grenoble, nouveau seul leader de Pro D2 à l’issue de cette 11eme journée. Le FCG a, en effet, profité de sa victoire bonifiée à domicile face à Montauban pour s’emparer en solitaire de la première place. Une dernière rencontre du week-end qui a commencé timidement avec un duel de buteur entre le Grenoblois Coretin Glénat et le Montalbanais Aviata Silago. Il a fallu attendre la moitié du premier acte pour voir Dylan Jacquot aplatir le premier essai de la rencontre. Incapables de percer le rideau défensif isérois, les locataires de Sapiac se sont contentés de trois points supplémentaires au pied avant la pause.

Le bonus offensif obtenu à la dernière minute

Dans la foulée, Corentin Glénat a ajouté trois points pour le FCG puis Etienne Fourcade a concrétisé la domination grenobloise par un deuxième essais à douze minutes de la pause. A un essai du bonus offensif, les joueurs du FCG ont tout donné mais, après une pénalité de part et d’autre dans le premier quart d’heure de la deuxième période, il a fallu attendre la toute dernière minute du match pour voir les Grenoblois assurer une victoire à cinq points. Laurent Bouchet, juste avant la sirène, a su trouver la faille dans la défense montalbanaise pour aplatir ce tant attendu troisième essai et permettre à Grenoble de prendre le bonus offensif dans cette rencontre. Grâce à cette large victoire (28-9), le FCG passe juste devant Oyonnax, qui pointe à une longueur au classement de la Pro D2 quand Montauban, qui ne cesse d’alterner victoires et défaites, végète à la 13eme place du classement, avec cinq points d’avance sur la zone de relégation.



PRO D2 / 11EME JOURNEE

Jeudi 14 novembre 2019

Oyonnax - Perpignan : 21-19



Vendredi 15 novembre 2019

Vannes - Colomiers : 29-13

Biarritz - Rouen : 9-5

Nevers - Valence Romans : 36-6

Aurillac - Mont-de-Marsan : 21-33

Béziers - Soyaux-Angoulême : 15-12

Carcassonne - Provence : 19-10



Dimanche 17 novembre 2019

Grenoble - Montauban : 28-9