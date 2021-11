Pro D2 (J11) : Oyonnax prend provisoirement la tête

Après une semaine de pause, la Pro D2 a repris ses droits ce jeudi, avec un choc pour ouvrir la 11eme journée, entre Oyonnax et Bayonne, deuxième et troisième du classement. Et ce sont les joueurs de l'Ain qui l'ont emporté 30-21 dans un match à cinq essais. A la mi-temps, les Oyomen menaient 14-11, après avoir marqué deux essais en supériorité numérique suite au carton reçu par Swan Cormenier pour une faute près de la ligne : à la 21eme par Loïc Credoz, après une mêlée à 5m et du jeu au ras, et à la 29eme par Rory Grice, après une nouvelle mêlée à 5m et une grosse poussée. L'Aviron a réussi à réduire l'écart après la sirène, en évoluant à son tour à 15 contre 14 suite au carton jaune de Thomas Laclayat pour une faute en mêlée. Un essai marqué par Torsten van Jaarsveld, après une touche et un ballon porté.

Le bel essai de Paris

Le début de la deuxième période a vu Jules Soulan et Gaëtan Germain alterner les pénalités (20-14, 50eme), puis Bayonne s'est de nouveau retrouvé à 14 après le carton jaune reçu par Yann David pour un coup dans le torse de Kevin Lebreton, et Oyonnax a immédiatement sanctionné les Basques avec un essai signé Taylor Paris, parfaitement servi au pied dans le coin gauche par Jules Soulan, alors que l'action était partie d'une touche bayonnaise (27-14, 54eme). L'Aviron est parvenu à inscrire un nouvel essai à la 58eme par Shaun Venter, après une touche, un ballon porté, et une course en solitaire. Mais c'est bel et bien une victoire à quatre points pour Oyonnax, qui prend ainsi la tête du classement, à égalité avec Mont-de-Marsan, qui recevra Aurillac vendredi. Bayonne est troisième à quatre points.



PRO D2 / 11EME JOURNEE

Jeudi 18 novembre 2021

Oyonnax - Bayonne : 30-21



Vendredi 19 novembre 2021

19h30 : Vannes - Provence

19h30 : Carcassonne - Grenoble

19h30 : Rouen - Agen

19h00 : Bourg-en-Bresse - Béziers

19h30 : Mont-de-Marsan - Aurillac

19h30 : Montauban - Nevers

20h45 : Narbonne - Colomiers