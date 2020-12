Pro D2 (J11) : Court succès face à Colomiers pour Béziers

Béziers repart de l’avant. Une semaine après avoir concédé une courte défaite sur la pelouse de Rouen, les joueurs de l’ASBH ont signé un succès important à domicile dans l’affiche de clôture de la 12eme journée de Pro D2 face à Colomiers. Une rencontre que les joueurs de David Aucagne ont bien démarrée, Tristan Tedder profitant d’une position de hors-jeu de Grégoire Maurino pour ouvrir le score sur pénalité. Toutefois, après un premier échec peu après le quart d’heure de jeu, Jules Soulan a remis les deux équipes à égalité à la 24eme minute. Le duel de buteurs s’est poursuivi à la demi-heure de jeu avec la deuxième réussite de Tedder puis le deuxième échec de Soulan. La fin de premier acte a été difficile pour les Columérins qui ont d’abord perdu pour dix minutes leur talonneur Youssef Saaidia, qui a payé d’un carton jaune une action sur laquelle les joueurs de Colomiers se sont mis quatre fois à la faute. Dans la foulée, Tristan Tedder a permis à l’ASBH de retrouver son vestiaire avec six longueurs d’avance.

Best assure la victoire à Béziers

Après une première moitié de match commandée par l’indiscipline, les Biterrois ont haussé le ton à peine revenus sur leur pelouse du Stade Raoul-Barrière. Cinq minutes après le repos, à la suite d’une touche, les Héraultais ont formé un maul qui a fait reculer la défense columérine. Le résultat ne s’est pas fait attendre avec un essai collectif attribué à Jonathan Best. Avec une marge de onze points, Tristan Tedder ayant manqué la transformation, les Biterrois ont pu voir venir. En difficulté pour prendre à défaut la défense adverse, les joueurs de Colomiers s’en sont remis à leur buteur Jules Soulan qui a ajouté six points au pied mais, avec un deuxième carton jaune à un quart d’heure de la fin du match, reçu par Hikawera Elliot pour un plaquage loin d’être maîtrisé sur Karl Wilkins, passé ensuite par la case protocole commotion, n’a pas permis un retour au score. Béziers s’impose de cinq longueurs (14-9) et revient à hauteur de Nevers quand Colomiers, avec le point de bonus défensif, recolle à Biarritz au pied du podium.



PRO D2 / 11EME JOURNEE

Jeudi 3 décembre 2020

Valence-Romans - Oyonnax : 22-25

Nevers - Biarritz : 37-18



Vendredi 4 décembre 2020

Vannes - Montauban : 20-10

Aurillac - Carcassonne : 23-6

Mont-de-Marsan - Rouen : 15-3

Perpignan - Soyaux-Angoulême : 49-0

Grenoble - Aix-en-Provence : reporté en raison des conditions météorologiques



Samedi 5 décembre 2020

Béziers - Colomiers : 14-9