Pro D2 (J1) : Vannes, Valence-Romans et Provence commencent bien

Après la victoire de Biarritz sur Perpignan jeudi soir, la première journée de Pro D2 s'est poursuivie ce vendredi, avec trois matchs au programme, qui se sont tous soldés par des victoires à quatre points. Honneur à Valence-Romans, qui prend provisoirement la tête du classement après son succès 32-19 (26-0, mt) sur Colomiers. Les Drômois n'ont inscrit que deux essais, par Jenneker et Codjo, mais Javaux a réussi six pénalités. En face, Palisson, Elliot et Laforgue ont inscrit les essais de Colomiers, tous en deuxième période. De son côté, Vannes a dominé Aurillac sur le score 30-22 (16-9, mt), grâce à des essais de Kite, Pages et Edwards, alors que Thomas Vincent a marqué tous les points des joueurs du Cantal (un essai, une transformation, cinq pénalités). Enfin, la première victoire à l'extérieur de la saison est à mettre au profit de Provence Rugby, qui est allé s'imposer 28-23 (15-10, mt) à Angoulême. Navrozashvili a marqué le seul essai des Provençaux, Massip se chargeant des points au pied, alors que Belzons a marqué le seul essai des Charentais (points au pied de Jones).



PRO D2 / 1ERE JOURNEE

Jeudi 3 septembre 2020

Biarritz – Perpignan : 21-12



Vendredi 4 septembre 2020

Soyaux-Angoulême – Provence Rugby : 23-28

Vannes – Aurillac : 30-22

Valence-Romans - Colomiers : 32-19



Samedi 5 septembre 2020

21h00 : Grenoble – Nevers



Lundi 7 septembre 2020

19h00 : Mont-de-Marsan – Béziers



Reportés : Rouen – Carcassonne et Oyonnax – Montauban