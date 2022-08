Pro D2 (J1) : Rouen démarre fort

Soyaux-Angoulême renverse Vannes

PRO D2 / 1ERE JOURNEE

Jeudi 25 août 2022

Vendredi 26 août 2022

Après la victoire de Biarritz sur Oyonnax jeudi en ouverture de cette saison 2022-23 de Pro D2, toutes les autres équipes l'ont également emporté à domicile lors des six matchs se déroulant ce vendredi à 19h30. Toutes sauf une : Rouen, qui est allé l'emporter 26-40 à Massy. Les Normands n'ont fait dans le détail sur la pelouse du promu, et ils menaient déjà 7-23 à la mi-temps grâce à des essais de John-Charles Astle et Paul Surano contre un essai d'Alexandre Loubière. Willy N'Diaye et Paul Surano ont corsé l'addition en deuxième période, alors que Massy marquait par Gaëtan Pichon, Victorien Jacomme et un essai de pénalité mais c'est finalement une lourde défaite pour les joueurs franciliens. La plus large victoire de ces six matchs est à mettre à l'actif de Mont-de-Marsan.Le doublé d'Anderson Nelsen n'a pas suffi aux joueurs du Cantal, loin de là. Grosse victoire également pour Colomiers, qui n'a fait qu'une bouchée de Carcassonne, en l'emportant 24-6 grâce à un essai de Valentin Saurs et un essai de pénalité.Pour Montauban, c'est une victoire de neuf points au détriment de Nevers : 29-20 dans un match à deux essais partout (Bastien Guillemin et Semesa Rokoduguni pour l'USM, Issam Hamel et Quentin Beaudaux pour l'USN). Grenoble, de son côté, l'a emporté 19-15 au détriment de Béziers, en ne marquant qu'un seul essai, par Romain Trouilloud, mais cela a suffi (essai de Gabin Lorre et de pénalité côté biterrois).Les Bretons menaient 7-13 à la pause grâce à un essai de Maxime Lafage contre un essai de Mathis Lafon. Mais les Charentais sont revenus grâce à Maxime Laforgue (14-13) avant que Gwenaël Duplenne, auteur d'un doublé, ne permette à Vannes de prendre le large (14-27). Cependant, le promu n'a rien lâché et a marqué deux nouveaux essais, à la 63eme par Patxi Bidart et à la 79eme par Pierre Laffitte, pour décrocher sa première victoire de la saison.- Oyonnax : 18-14- Vannes : 31-30- Carcassonne : 24-6- Aurillac : 40-18- Béziers : 19-15Massy -: 26-40- Nevers : 29-20Provence - Agen