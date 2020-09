Pro D2 (J1) : Report du match opposant Mont-de-Marsan à Béziers

#PROD2

Journée 2 :@usap_officiel / @SMR_Rugby est reprogrammée le Samedi 12 Sept à 21h@ASBHOfficiel / @SAXV_Charente est reprogrammée le Samedi 12 Sept à 20h45@SArugbyofficiel / @FCGrugby est reprogrammée le Jeudi 10 Sept à 20h45



Un report qui modifie la programmation des deux premières journées

Après le Top 14, c’est au tour de la Pro D2 de subir le report d’un match de la 1ere journée. Quelques heures après avoir confirmé le changement de date de la rencontre entre le Stade Français Paris et Bordeaux-Bègles, qui devait ouvrir la saison de l’élite, une recrudescence de cas de coronavirus au sein de l’effectif de Béziers a contraint la LNR à revoir ses plans. Annoncée par le club de Mont-de-Marsan puis officialisé par la Ligue, le match de la 1ere journée de Pro D2 entre le Stade Montois et Béziers, initialement prévu ce vendredi a été reporté au lundi 7 septembre avec un coup d’envoi à 19h00.Cette programmation inhabituelle de la rencontre a également des répercutions sur les plans de la LNR et du diffuseur de la Pro D2, Canal+, quant à la diffusion des rencontres de la 2eme journée. Initialement prévu le jeudi 10 septembre en ouverture, le match entre Perpignan et Mont-de-Marsan sera désormais joué le samedi 12 septembre à 21h00. Pour remplacer cette affiche, ce sera le match entre Aurillac et Grenoble qui a été avancée au 10 septembre avec un coup d’envoi à 20h45. La rencontre entre Béziers et Angoulême, initialement prévue le vendredi 11 septembre en fin d’après-midi, se jouera finalement le samedi 12 septembre avec un coup d’envoi à 20h45.