Pro D2 (J1) : Mont-de-Marsan premier leader

PRO D2 / 1ERE JOURNEE

Jeudi 3 septembre 2020

Vendredi 4 septembre 2020

Samedi 5 septembre 2020

Lundi 7 septembre 2020

Reportés à une date ultérieure

Même si seulement six matchs sur huit ont pu avoir lieu en cette première journée de Pro D2, Mont-de-Marsan est tout de même le premier leader de cette saison. Le Stade Montois est la seule équipe qui a réussi à décrocher une victoire bonifiée, en s'imposant 33-10 contre Béziers ce lundi soir. Le score n'était pourtant que de 11-10 à la pause, après un essai de Cedaro (34eme) et deux pénalités d'Azpiazu côté Mont-de-Marsan et un essai de Munilla (19eme) et une transformation et une pénalité de Tedder côté Béziers. Mais le Stade Montois a ensuite largement dominé la deuxième période,Les joueurs des Landes sont donc seuls en tête du classement, avec cinq points, avant d'aller à Perpignan samedi. De son côté, Béziers rentre bredouille et tentera d'ouvrir son compteur contre Angoulême.- Perpignan : 21-12Angoulême -: 23-28- Aurillac : 30-22- Colomiers : 32-19- Nevers : 27-17- Béziers : 33-10Rouen - CarcassonneOyonnax - Montauban