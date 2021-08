Pro D2 (J1) : Bayonne dispose d'Agen avec le bonus offensif

28eme défaite de suite pour Agen



PRO D2 / 1ERE JOURNEE

Jeudi 26 août 2021

Vendredi 27 août 2021

L'Aviron envoie un message d'entrée. Redescendu cette saison en Pro D2, comme son adversaire du soir,Ce jeudi, dans un Jean-Dauger à guichets fermés, après l'ouverture du score de Louis Gaban pour les Lot-et-Garonnais (3eme), les locaux ont rapidement répliqué et ont lancé les hostilités par l'intermédiaire d'Uzair Cassiem (7-3, 13eme), le 3eme ligne sud-africain arrivé cet été. Derrière, si Emile Dayral (20eme) et Gaban (38eme) ont rajouté six points au pied pour les visiteurs, Maxime Lafage s'est montré intenable avec deux pénalités, un essai transformé et une nouvelle transformation à son actif avant la pause, alors que Mathew Luamanu était lui aussi allé derrière la ligne (38eme).Si la seconde période a été plus calme et bien plus hachée, l'ancien joueur de La Rochelle s'est encore une fois illustré avec une dernière pénalité (56eme). Dans les dernières minutes, un essai transformé de chaque côté, signés Arthur Duhau (73eme) et Harry Sloan (79eme), ont mis fin ce premier match de la saison en Pro D2., avant les sept dernières rencontres de vendredi dans cette 1ere journée. A l'inverse, Agen ne sort pas de sa spirale négative et enchaîne une 28eme défaite de suite, après notamment leurs 26 revers de l'an dernier en Top 14. Leur dernier succès remonte en effet au 21 février 2020, c'était à Brive (16-30).- Agen : 37-16Béziers - AurillacBourg-en-Bresse - MontaubanColomiers - Provence RugbyNarbonne - Mont-de- MarsanCarcassonne - RouenNevers - VannesGrenoble - Oyonnax