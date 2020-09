Pro D2 (J1) : Après une première mi-temps manquée, Nevers s'incline à Grenoble

Grenoble a lancé sa saison de Pro D2 avec une victoire face à Nevers. Une affiche de la 1ere journée qui a mis beaucoup de temps à réellement démarrer. La première période a été marquée par une grande indiscipline de la part des Nivernais qui ont offert à Enzo Selponi quatre opportunités de marquer pour le FCG. Le buteur n’a pas laissé passer sa chance alors que Nicolas Vuillemin a dû attendre la 25eme minute pour débloquer le compteur de l’USON dans cette rencontre. Les Grenoblois, dès le retour sur la pelouse, ont continué de pousser avec une cinquième réussite au pied de la part de leur buteur.

Nevers s’est réveillé trop tard

Le déficit pour Nevers est monté à 19 points quand Deon Fourie a marqué le premier essai de la rencontre à la 57eme minute. C’est le déclic qu’il fallait aux joueurs de Nevers qui se sont alors totalement réveillés et ont mis les Grenoblois sous une pression bien plus forte. Le résultat a été deux essais inscrits coup sur coup, en moins de cinq minutes par Jason-Collin Fraser d’une part puis Frank Bradshaw-Ryan de l’autre. A cela s’est ajouté un carton jaune reçu par Thibaut Martel. Mais réduits à quatorze, les joueurs du club isérois ont remis un coup d’accélérateur et, sur une action de classe d’Ange Capuozzo, se sont donner une bouffée d’air frais nécessaire pour mieux finir la rencontre et s’imposer de dix longueurs (27-17), sans bonus offensif.



PRO D2 / 1ERE JOURNEE

Jeudi 3 septembre 2020

Biarritz - Perpignan : 21-12



Vendredi 4 septembre 2020

Angoulême - Provence Rugby : 23-28

Vannes - Aurillac : 30-22

Valence Romans - Colomiers : 32-19



Samedi 5 septembre 2020

Grenoble - Nevers : 27-17



Lundi 7 septembre 2020

19h00 : Mont-de-Marsan - Béziers



Reportés à une date ultérieure

Rouen - Carcassonne

Oyonnax - Montauban