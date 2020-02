Pro D2 : Grenoble bat Perpignan et s'empare de la première place provisoire

Grenoble n'a pas perdu sa soirée. Non seulement les Isérois sont sortis vainqueurs du choc au sommet de cette 20eme journée de Pro D2 face au leader Perpignan (20-10), mais ils ont aussi profité de ce neuvième succès consécutif à domicile pour prendre provisoirement les commandes du classement, avec deux points d'avance sur leur victime du soir mais aussi sur Colomiers, troisième avec le même nombre de points que l'USAP désormais. Les Columérins recevront Nevers dimanche après-midi (14h15), avec pour eux aussi l'assurance de prendre la tête, à l'issue de cette journée. En attendant, le nouveau leader provisoire se nomme Grenoble. Le FCG a pourtant été le premier à craquer dans cette partie, très exactement après 21 minutes de jeu et un essai de pénalité accordé par l'arbitre après plusieurs mêlées écroulées illicitement par des Grenoblois alors aux abois.

Nouvelle défaite à l'extérieur pour l'USAP

Après une pluie de cartons jaune (Jacquot et Rey pour les locaux, Brown pour les visiteurs), Grenoble s'est remis dans le ton, grâce au pied de Selponi. Dans la foulée, Leva Fifita a inscrit le premier essai du FCG dans cette partie, alors pour la première fois devant au tableau de marque (10-7 après la transformation de Selponi). Sans le savoir, Grenoble venait de mettre un coup sur la tête de son adversaire. Perpignan, déjà battu lors de son dernier déplacement (à Mont-de-Marsan), a bien égalisé sur une pénalité de Bousquet en début de seconde mi-temps, mais cela n'a pas refroidi les ardeurs des Grenoblois. Bien au contraire. Et peu après l'heure de jeu, une séquence de jeu de deux minutes a débouché sur un deuxième essai du FCG, signé Deon Fourie. L'essai de la victoire pour les protégés de Stéphane Glas, tout près d'aller encore à dame après la sirène. Ils se contenteront aisément de ce succès aux dépens de l'ancien leader.



PRO D2 - 20EME JOURNEE

Jeudi 13 février 2020

Grenoble - Perpignan : 20-10



Vendredi 14 février 2020

20h00 : Provence Rugby - Montauban

20h00 : Soyaux Angoulême - Valence Romans

20h00 : Béziers - Aurillac

20h00 : Carcassonne - Mont-de-Marsan

20h00 : Oyonnax - Rouen

20h45 : Vannes - Biarritz



Dimanche 16 février 2020

14h15 : Colomiers - Nevers