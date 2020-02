Pro D2 : Fin de série pour Colomiers

Le rôle de coupeur de tête colle décidément parfaitement à la peau de Mont-de-Marsan. Le 26 janvier dernier, Perpignan, qui restait alors sur six victoires de rang, était tombé dans les Landes. Vendredi, cela a été au tour de Colomiers, invaincu, lui, depuis neuf matchs, tous gagnés, de voir sa belle série prendre fin sur la pelouse du Stade Montois (16-12), vendredi lors de la 21eme journée de Pro D2. Rapidement devant au score grâce à un essai de Naituvi, Mont-de-Marsan a fait la course en tête jusqu'au bout en dépit des efforts de Sébastien Poet et de ses partenaires pour tenter de renverser la vapeur. Sur sa troisième pénalité de la partie, le buteur columérin a ramené les siens à quatre longueurs à l'heure de jeu, mais le score n'a plus bougé. Colomiers repart toutefois des Landes avec le point du bonus défensif et reste leader, un point devant Perpignan, première équipe à faire chuter Biarritz cette saison à Aguilera la veille, et trois sur Grenoble, lui aussi surpris vendredi soir (21-13), à Montauban.

La belle affaire pour Nevers

Si les Isérois ont inscrit après la sirène par Fourie le seul essai (transformé) de cette rencontre qui ne restera pas dans les annales, les coups de pied de Bosviel (quatre pénalités) puis de Mathy (trois pénalités) ont fait la différence. Bonne soirée en revanche dans le haut de tableau pour Nevers, large vainqueur (34-12) à domicile de Carcassonne. L'USON ne comptait pourtant qu'un point d'avance à la pause (10-9) malgré un essai de Blanc en première mi-temps (18eme). Les quatre autres essais de Nevers, signés Lolohea (doublé), Blanc, encore lui, et Zébango, ont permis aux locaux de s'envoler et de reprendre la cinquième place à Biarritz. En bas de tableau, Aurillac, facile vainqueur de Vannes chez lui (22-11), a encore creusé l'écart sur les deux derniers Rouen et Valence Romans, tous deux battus sur leur terrain vendredi.



PRO D2 - 21EME JOURNEE

Jeudi 20 février 2020

Biarritz - Perpignan : 18-22



Vendredi 21 février 2020

Aurillac - Vannes : 22-11

Mont-de-Marsan - Colomiers : 16-12

Nevers - Carcassonne : 34-12

Rouen - Soyaux-Angoulême : 17-18

Valence-Romans - Provence Rugby : 17-22

Montauban - Grenoble : 21-13



Dimanche 23 février 2020

14h25 : Oyonnax - Béziers