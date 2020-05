Pro D2 : Des discussions vont démarrer entre la LNR et la FFR sur un possible National

La crise économique liée à la crise sanitaire du Covid-19 pourrait provoquer un bouleversement dans le rugby français. Alors que Bernard Laporte a milité pour une accession de Massy et Albi dans une Pro D2 élargie à 18 clubs, le président de la Fédération Française de rugby a dû faire face à l’hostilité non feinte des présidents des clubs professionnels. Pour sauver la face en ces temps de campagne électorale, le patron du rugby français a changé son fusil d’épaule et proposé un modèle proche de celui mis en place depuis de longues années par le football français : le National. Autrement dit, un championnat qui ne serait pas totalement professionnel, ni totalement amateur et qui serait une passerelle ou un tampon entre les deux mondes.

Des discussions qui vont être pressées par le temps

Ce qui n’était qu’une idée lancée par Bernard Laporte pourrait finalement se concrétiser. En effet, selon une information de Rugbyrama, la FFR et la LNR vont se réunir dès cette semaine, ce mercredi ou ce jeudi, via visioconférence afin d’échanger au sein d’un « comité de pilotage ». Plusieurs personnalités telles Alain Carré, président du syndicat des clubs professionnels, ou Serge Simon, vice-président de la FFR vont faire partie de ce comité qui devra composer avec un élément pressant, le temps. Directeur général de la LNR, Emmanuel Eschalier assure que ce comité va « définir une méthodologie avec un rythme de travail très rapide car le temps nous est compté ». En effet, pour mettre en place un tel championnat à douze clubs, tout devrait être décidé en l’espace de quelques semaines et avec des concessions de part et d’autre. La LNR aurait, elle, déjà fait un pas en avant en proposant un soutien financier aux clubs qui s’engageraient dans ce National. Reste à voir si cela permettra d’éviter un fiasco tel celui de la « poule Elite » voulue en 2017.