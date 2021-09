Pro D2 : Colomiers renverse Oyonnax

#OYOCR

66' : Et la pénalité passe ! Plus qu'un point de retard !



Oyonnax 18 – 17 Colomiers Rugby #AllezColomiers #BleusFoncez pic.twitter.com/W63gS00D4a



— Colomiers Rugby (@ColomiersRugby) September 2, 2021

PRO D2 / 1ERE JOURNEE

Jeudi 2 septembre 2021

Vendredi 3 septembre 2021

Colomiers a pris l'habitude de bien terminer ces matchs. Après une victoire inaugurale face à Provence Rugby malgré un retard de 16 points à la pause, les coéquipiers d'Ugo Séguéla ont remis ça sur la pelouse d'Oyonnax après avoir été menés 12-0 (21-23). Trop indisciplinés en début de match, les Columérins ont été rapidement sanctionnés par l'efficacité au pied de Yohan Le Bourhis. A la demi-heure de jeu, quand le buteur isérois avait réussi sa quatrième pénalité du jour, l'écart dépassait les dix unités. Mais il en fallait plus pour décourager les joueurs de Colomiers. Juste avant la pause, ils ont réduit l'écart malgré une infériorité numérique grâce à un essai de Johan Deysel. Le Namibien avait parfaitement conclu un mouvement amorcé par un jeu au pied bien senti de Romuald Seguy. Grâce à la transformation de Thomas Girard, l'écart n'était que de cinq points à la mi-temps. Et il n'a pas duré longtemps en seconde période.Dominés en mêlée, les Columériens ont trouvé la faille. Aldric Lescure a ramené les siens à hauteur des Isérois avec un essai le long de la ligne de touche. Grâce à la transformation qui a suivi, Colomiers a pris les commandes. Et même si ça n'a été que temporaire à cause de l'efficacité au pied de Yohan Le Bourhis puis de Jules Soulan, les joueurs de Julien Sarraute ont réussi à s'imposer grâce au pied de Thomas Girard. En passant trois pénalités dans le dernier quart d'heure, le buteur a permis à Colomiers de gagner un deuxième match consécutif. Même si c'était au bout du suspense, ce succès permet aux Haut-Garonnais de prendre provisoirement la tête du classement de Pro D2 avant la suite de la deuxième journée.Oyonnax -: 21-23Provence Rugby - NeversRouen - NarbonneAurillac - BayonneMont de Marsan - Bourg-en-BresseAgen - BéziersMontauban - CarcassonneVannes - Grenoble