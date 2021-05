Pro D2 - Colomiers : L'effectif touché par le covid, le dernier match annulé

Communiqué de Colomiers Rugby



"Suite aux tests PCR réalisés cette semaine dans le cadre du protocole médical défini par la Commission médicale de la LNR, plusieurs joueurs de l’effectif professionnel de Colomiers Rugby se sont avérés positifs à la COVID-19. Malgré toutes les précautions mises en œuvre depuis le début de la saison, c’est dans la dernière ligne droite que la Colombe est touchée par le virus. Les personnes concernées ont été mises à l’isolement dès la prise de connaissance des résultats et nous leur souhaitons un bon rétablissement, en espérant les revoir vite sur les terrains. Par conséquent, la rencontre prévue ce vendredi à Mont-de-Marsan dans le cadre de la 30ème et dernière journée de Pro D2 est malheureusement annulée, et la péréquation sera appliquée. Ainsi, Colomiers Rugby se verra attribuer la moyenne de ses points gagnés à l’extérieur, et Mont-de-Marsan la moyenne de ses points gagnés à domicile.



Colomiers Rugby terminera donc la saison avec 75,64 points. Colomiers Rugby suit à la lettre les strictes recommandations imposées par les autorités et travaille en étroite collaboration avec la LNR et la Commission médicale afin de limiter la propagation du virus. Le club restera attentif à la stricte application du protocole sanitaire, faisant de la santé des joueurs, du staff technique et du personnel administratif sa priorité. Colomiers Rugby est d’ores et déjà tourné vers la préparation des barrages qui auront lieu le week-end du 22 mai, tout en appliquant le protocole sanitaire adéquat à la situation."



Classement Top 6 Pro D2

1- Perpignan, 103 points

2- Vannes, 99pts

3- Biarritz, 86pts

4- Oyonnax, 77pts

5- Colomiers, 75,64pts (saison régulière terminée)

6- Grenoble, 75pts