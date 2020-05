Pro D2 – Biarritz : Un All Black au BO !

Voilà une signature de poids pour le BO ! Le Biarritz Olympique, qui a terminé sixième de la saison (arrêtée définitivement pour cause de pandémie de coronavirus) de Pro D2, a annoncé ce dimanche la signature de Francis Saili. Ce centre (ou ailier) de 29 ans, champion du monde U20 avec les Baby Blacks en 2011, a porté à deux reprises le maillot des All Blacks, en tant que titulaire : en 2013 contre l’Argentine lors du Rugby Championship puis contre le Japon en test-match. Il n’a plus été rappelé ensuite par le sélectionneur.Il va ainsi retrouver en France son frère Peter (32 ans), qui évoluait cette saison à Valence-Romans, en Pro D2 également.