Pénalité pour les Biarrots. Pierre Bernard dégage en touche : VICTOIRE !!

PRO D2 - 19EME JOURNEE

Jeudi 30 janvier 2020

Vendredi 31 janvier 2020

Dimanche 2 février 2020

Quels que soient les résultats de la suite de cette 19eme journée de Pro D2, vendredi soir et dimanche après-midi (Nevers - Grenoble), Biarritz est assuré de passer la trêve internationale dans le Top 6. Après, les Biarrots figurent même provisoirement dans le Top 5, à la cinquième place. En proie à d'énormes difficultés financières qui pourraient l'obliger prochainement à mettre la clé sous la porte, le BO n'en reste pas moins un monstre imprenable sur sa pelouse du stade Aguilera. Avec Perpignan et Oyonnax, les Basques sont même la seule équipe encore invaincus à domicile, de surcroît avec dix victoires, contre seulement neuf pour l'USAP et les Oyomen.Pour poursuivre son impressionnante série devant son public, Biarritz n'a même pas eu besoin de forcer.Nicolas Nadau et ses hommes n'en ont jamais inscrit d'autre, mais le pied de Pierre Bernard (5 pénalités) a fait le reste. Et même la (timide) réaction adverse, récompensée par un essai de Laulhé (66eme) alors que le BO évoluait à quatorze (carton jaune pour Levi) n'a rien changé au sort des Charentais, croqués sur le terrain de Biarritz comme toutes les équipes cette saison jusqu'à maintenant. Perpignan, prochain adversaire de Biarritz dans son antre, le 20 février prochain, est prévenu.- Soyaux-Angoulême : 20-820h00 : Mont-de-Marsan - Aurillac20h00 : Montauban - Oyonnax20h00 : Vannes - Provence Rugby20h00 : Rouen - Béziers20h00 : Valence - Colomiers20h45 : Perpignan - Carcassonne14h00 : Nevers - Grenoble