Pro D2 : Biarritz reste à l'affût, Nevers toujours à l'arrêt

Nevers n'y arrive plus

PRO D2 / 22EME JOURNEE

Jeudi 4 mars 2021

Vendredi 5 mars 2021



Valence-Romans - Biarritz : 22-44

Provence Rugby - Soyaux-Angoulême : 19-21

Carcassonne - Aurillac : 15-14

Montauban - Béziers : 27-30

Rouen - Nevers : 28-12

Dimanche 7 mars 2021

Les deux matchs avancés de jeudi soir avaient confirmé que le tandem de tête composé de Vannes, le leader, et de Perpignan, son dauphin, possédait un train d'avance sur tous ses concurrents. Biarritz ne l'entend pas de cette oreille pour autant. Et depuis le début de la saison, le BO fait tout pour contester la suprématie annoncée (et pour le moment vérifiée) des Bretons et des Catalans. Alors en attendant une éventuelle baisse de régime de l'un ou de l'autre,. Un nouveau succès qui permet aux protégés de Serge Blanco, battus en janvier dernier chez eux par l'équipe drômoise et menés 22-13 vendredi avant de renverser leur adversaire, bonus offensif à la clé, deLe BO décramponne également davantage ses deux poursuivants Oyonnax et Colomiers, relégués à 15 longueurs, sachant que les Columérins se déplaceront à Grenoble dimanche.Nevers compte, lui, maintenant 20 points de retard sur les Biarrots. Et ce n'est peut-être pas fini pourMontauban, 7eme, visait, de son côté, une quatrième victoire consécutive, mais la belle série de Sapiac s'est achevée, à Béziers (30-27). Carcassonne, qui alterne le bon et le moins bons depuis la reprise, s'est imposé d'un souffle (15-14) face à Aurillac, qui n'a plus gagné depuis cinq matchs. La dernière victoire de Provence Rugby remonte à encore plus loin jeudi. Vendredi,- Mont-de-Marsan : 33-20Oyonnax -: 28-3515h00 : Grenoble - Colomiers