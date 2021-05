Pro D2 : Biarritz recevra Grenoble et Oyonnax accueillera Colomiers en barrages, Aurillac maintenu, Valence-Romans relégué

Aurillac a sauvé sa peau

PRO D2 / 30EME JOURNEE

Vendredi 14 mai 2021

Annulé

Les enjeux étaient bien maigres lors de cette 30eme et dernière journée de la saison régulière de Pro D2. Elle a néanmoins rendu son verdict et levé le voile sur les dernier mystères qui demeuraient encore à l'aube de la phase finale : la composition des barrages et le nom du second relégable appelé à accompagner Soyaux-Angoulême en Nationale la saison prochaine. EtLes deux premiers ont respectivement dominé Rouen (30-16) et Valence-Romans (53-19) sur leur pelouse.du week-end prochain qualificatifs pour les demi-finales où les attendront le premier du classement Perpignan et son dauphin Vannes, dispensés, eux, de barrages. Hasard du calendrier : l'USAP recevait les Bretons vendredi soir lors de cette 30eme et dernière journée. Le leader s'est imposé en patron (30-17) avant d'éventuelles retrouvailles en finale, en juin prochain. Biarritz et Oyonnax feront tout pour priver les spécialistes de l'affiche pour le titre à laquelle ils s'attendent pour la plupart.Mais il ne seront pas les seuls, puisque Grenoble et Colomiers tenteront eux aussi de jouer les trouble-fête. Touché par la pandémie de Covid-19, les Columérins n'ont pu se rendre à Mont-de-Marsan vendredi. La LNR avait donc annulé la rencontre et appliqué la péréquation en ce qui concernait la répartition des points. Avec seulement 1,64 point de pris sur ce match annulé, le cinquième du classement savait de toute façon avant cette dernière journée qu'il n'aurait d'autre choix que de se déplacer sur la pelouse d'Oyonnax, 4eme. Grenoble, en revanche, pouvait toujours espérer partir avec un avantage en recevant Biarritz.Son destin entre les mains là aussi, Aurillac a pulvérisé (43-5) dans le Cantal une équipe de Provence Rugby qui n'avait plus rien à jouer.- Rouen : 30-16- Provence Rugby : 43-5- Soyaux-Angoulême : 34-32- Grenoble : 38-29- Valence Romans : 53-19- Vannes : 30-17- Béziers : 21-16Mont-de- Marsan - Colomiers