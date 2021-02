Biarritz fait exploser Colomiers en fin de match



Bis repetita pour Biarritz.Et si les Basques avaient souffert cinq jours plus tôt pour se sortir des griffes du sixième du classement, jeudi soir, pour les retrouvailles entre les deux équipes, cette fois sur la pelouse du stade Aguilera,La deuxième en sept jours. En écopant de deux cartons rouges en cinq minutes en début de match alors que le BO débloquait, lui, le score sur un essai de pénalité (21eme), il faut dire queA la pause, les visiteurs ayant réussi l'exploit de marquer un essai avec deux joueurs en moins sur la pelouse, le score était pourtant encore très serré (15-13). Et encore : il avait fallu un essai de Knight peu de temps (34eme) avant le coup de sifflet de l'arbitre pour que le BO ne se retrouve pas mené. Colomiers a continué à offrir une résistance presque héroïque à Biarritz, avant decomme de quatrième victoire consécutive pourdésormais (Vannes, le leader, compte un point de plus que l'USAP). Une très belle opération pour les Biarrots.Mont-de-Marsan -: 16-26- Montauban : 27-6Valence Romans - Béziers : 25-25- Aurillac : 46-17Angoulême -: 8-21- Grenoble : 19-14Provence Rugby - Rouen : 22-22- Colomiers : 33-16- Nevers : 23-17- Béziers : 29-26Angoulême -: 24-28Provence Rugby -: 15-23- Grenoble : 26-18- Carcassonne : 37-10Valence Romans - Montauban19h00 : Mont-de-Marsan - OyonnaxColomiers -: 19-20Oyonnax -: 27-35- Aurillac : 20-14Biarritz -: 29-31Angoulême -: 20-27Béziers -: 25-30Provence Rugby -: 34-4119h00 : Carcassonne - Montauban