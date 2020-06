Pro D2 - Béziers : La vente aux investisseurs émiratis se rapproche !

Ce pourrait être désormais qu'une question de jours. Dans un feuilleton à rebondissements, Béziers s'apprêterait à changer de crèmerie et à ainsi passer sous pavillon émirati.Ces investisseurs franco-émiratis sont emmenés, notamment, par un certain Christophe Dominici. Une avancée dans un dossier au sujet duquel l'ASBH a publié un communiqué officiel, ce samedi : « Les deux parties se sont rencontrées à Paris pour discuter de l'avenir de l'AS Béziers Hérault, dans un climat apaisé et constructif. Durant cette réunion, les actionnaires actuels ont pu être rassurés sur l'identité des investisseurs et leur capacité financière. Dans le même temps, les comptes financiers du club sont apparus sincères et rassurants. Les deux parties ont sollicité leurs conseils afin de rédiger, dans un bref délai, un protocole d'accord, tout en entrant dans une période d'exclusivité. »D'après Rugbyrama, ce passage à l'ère émirati de l'ASBH pourrait intervenir dès le début de la semaine prochaine., Cette dernière prendra connaissance de ce dossier dès lundi, pour ensuite le valider ou non.