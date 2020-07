Pro D2 - Béziers : Guedj et Vidal, nouveaux présidents

Un duo qui succède à un... duo



Vendredi matin, à la mairie de Béziers, les nouveaux dirigeants du club biterrois ont été présentés aux journalistes et aux supporters de l'ASBH.

Qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils là ? Plusieurs éléments de réponse, ici... 👇https://t.co/yaQzIGjIY7

Un nom avait été annoncé pour prendre les rênes de Béziers. Il y en aura finalement deux.En revanche, ce dernier ne sera pas seul, comme on pouvait le penser. Pour conduire temporairement le club de Pro D2 longtemps dans le viseur des émiratis et de leur représentant Christophe Dominici et en attendant qu'un nouvel homme fort ne s'installe, cette fois définitivement, dans le fauteuil de patron,, relaye Midi Olympique ce vendredi. Les deux hommes auront précisément pour mission de bâtir le meilleur tremplin qui soit à celui qui leur succédera une fois que la restructuration totale de l'ASBH sera passée du simple stade de projet à celui d'acte.Une nomination à deux têtes qui intervient cinq jours après que l'un des co-présidents du club biterrois des neuf dernières années Pierre-Olivier Valaize a donné sa démission, s'estimant usé par ses années de règne et entraînant dans son sillage l'autre co-président de Béziers Cédric Bistué, qui avait, lui, jeté l'éponge quatre jours après Valaize.Le second arrive ainsi du club de pétanque biterrois, dont il était là aussi le président. Quant au premier, il connaît parfaitement l'ASBH pour avoir créé l'équipementier du club, devenu du même coup actionnaire. Guedj faisait de toute façon partie de l'organigramme de Béziers avant même de passer aux commandes, dans le rôle de chargé de l'image et de la communication. Jusqu'à nouvel ordre, l'avenir du club passera par eux.