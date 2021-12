Pro D2 - Bayonne : Pourailly et Acquier ont signé

📰Il est beau, il est chaud, le deuxième Essenciel hors série est arrivé!



« C'est un club qui me fait rêver »

L'Aviron continue de peaufiner son recrutement en vue de la saison 2022-23. Alors que le recrutement de Maxime Machenaud, le demi de mêlée du Racing 92 a été annoncé dernièrement et que d'autres sont attendus, comme Misha Nariashvili (pilier de Montpellier) ou encore celui de Camille Lopez (l'ouvreur de Clermont), Bayonne a officialisé quatre nouveaux renforts ce mercredi.Passé par Pau de 2014 à 2020, ce dernier va venir renforcer la ligne arrière qui pourrait avoir fière allure, en attendant de savoir dans quelle division les Basques joueront. Actuellement 3eme de Pro D2 avec 52 points, l'Aviron peut logiquement prétendre à retrouver le Top 14.« J'avais hâte de rentrer au pays comme on dit chez nous !, notamment par l'ambiance que créent les supporters. C'était l'occasion ou jamais. Je ne pouvais pas refuser. Ce sera un privilège et un honneur d'y jouer. Puis, j'ai souvenirs de matchs, quand j'étais petit, dans les tribunes de Dauger avec l'ambiance fantastique. Ado, également, je me souviens avoir admiré Joe Rokocoko ! (...)Il est d'Aramits, comme moi, même s'il a deux ans de plus. On n'a jamais joué ensemble mais on s'est côtoyé à l'école de rugby, ou au collège et on n'a jamais perdu le contact. On se parle régulièrement », a notamment confié Pourailly, à propos de son arrivée prochaine à Bayonne.