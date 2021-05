Pro D2 (Barrages) : Vainqueur de Grenoble, Biarritz se qualifie pour les demi-finales et affrontera Vannes

Biarritz peut continuer à croire à son retour en Top 14. Le club basque, sept ans après sa relégation, s’est qualifié pour les demi-finales de la Pro D2 à l’issue d’un match de barrages face à Grenoble où le suspense n’aura pas duré très longtemps. Les Isérois ont, en effet été muets dans cette rencontre pendant un peu plus d’une heure. Sur leur pelouse d’Aguiléra, les Basques ont pris les commandes au tableau d’affichage au bout de trois minutes sur une pénalité, la seule de cette rencontre, réussie par Ilian Perraux. C’est au quart d’heure de jeu que le BO a inscrit le premier essai de ce barrage. Le talonneur biarrot Lucas Peyresblanque a profité d’un ballon porté sur une touche à 22 mètres de l’en-but pour aller aplatir en force. Alors que Lucas Perraux a manqué une opportunité de corser l’addition à la demi-heure de jeu, Barnabé Couilloud a concrétisé la très bonne première période du BO à deux minutes de la mi-temps. Après un en-avant signé Benito Masilevu, le demi de mêlée de Biarritz a récupéré le ballon pour aller marquer un essai que la vidéo a permis de valider.

Grenoble a réagi trop tard

Peu en réussite dans cette rencontre, Lucas Perraux a une nouvelle fois manqué la cible en début de deuxième période mais ça s’est avéré être sans conséquence pour son équipe. En effet, Romain Ruffenach a bonifié un ballon porté qui a fait reculer la défense iséroise sur quinze mètres puis Gilles Bosch a pris le relais au pied pour la transformation. Sur leur lancée, les joueurs du BO ont inscrit leur quatrième essai cinq minutes plus tard par l’intermédiaire de Gavin Stark, qui a marqué la fin de cette rencontre. Après une interception et une remontée de balle signée Francis Saili, l’ailier du club basque a bien suivi pour aller marque le premier de ses trois essais dans la dernière demi-heure de jeu. Mais, avant ça, les Grenoblois ont réagi avec deux essais en cinq minutes peu après l’heure de jeu. Nika Neparidze en sortie de touche puis Laurent Bouchet en conclusion d’un ballon porté ont redonné le sourire au FCG. Toutefois, Gavin Stark a conforté la victoire biarrote avec une interception puis une relance gagnante. Le Biarritz Olympique s’impose très nettement sur sa pelouse (41-14) et se déplacera donc à Vannes le week-end prochain pour y jouer une place pour la finale de la Pro D2.



PRO D2 / PHASES FINALES

Barrages

Samedi 22 mai 2021

Oyonnax (4) - Colomiers (5) : 28-22

Biarritz (3) - Grenoble (6) : 41-14



Demi-finales

Dimanche 30 mai 2021

15h30 : Perpignan (1) - Oyonnax (4)

18h00 : Vannes (2) - Biarritz (3)



Samedi 5 juin 2021 (à Montpellier)

17h30 : Finale

>>> Le vainqueur de la finale monte en Top 14, le perdant recevra le 13eme de Top 14 pour un barrage dont le vainqueur jouera en Top 14 la saison prochaine.