Pro D2 (barrages) : Oyonnax poursuit sa route

Oyonnax rejoint le dernier carré ! La montée en Top 14 se jouera entre Mont-de-Marsan, Nevers, Bayonne et donc les joueurs de l'Ain, habitués de "l'ascenseur" vers l'élite, qui ont éliminé Colomiers ce vendredi en barrages sur le score 19-15. Ce match entre le troisième et le sixième de la saison régulière a été très serré, mais les Oyomen, à domicile, ont fini par faire la différence, au terme d'une rencontre à un seul essai.Mais Jules Soulan a marqué deux pénalités à son tour (6-6, 19eme). Les deux buteurs se sont répondu avant la mi-temps, et le score était de 9-9 à la mi-temps.Le match s'est décanté à la reprise, avec le seul essai du match, inscrit par Oyonnax à la 44eme par son centre Théo Millet, après un long temps de jeu des Oyomen, et une passe décisive du jeune Justin Bouraux. Jules Soulan a transformé et les Rouge et Noir menaient alors 16-9. Thomas Girard a encore profité de l'indiscipline adverse pour ajouter deux pénalités et permettre à son équipe de revenir à un point (16-15, 62eme)., les Oyomen tenant ensuite jusqu'à la fin pour conserver ces quatre précieux points d'avance. Le 29 mai prochain, Oyonnax ira donc défier Bayonne, qui s'était largement imposé 52-21 à domicile en mars dernier en saison régulière. Quant à Colomiers, qui a quitté l'élite du rugby français en 2004, il devra patienter encore au moins une saison de plus avant de la retrouver.- Carcassonne (5) : 24-12- Colomiers (6) : 19-15Mont-de-Marsan (1) - Nevers (4)Bayonne (2) - Oyonnax (3)>>> Le gagnant monte en Top 14, le perdant affrontera le 13eme du Top 14 en barrage d'accession.