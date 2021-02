Perpignan : Des supporters... en carton !

C'est une première en France et dans le rugby mondial : François Rivière, président de l'Union sportive arlequins perpignanais, a lancé une nouvelle initiative appelée « Mission Espectad'Or ». Le but ? Le retour des supporters dans le stade Aimé Giral. Évidemment, en pleine crise sanitaire ce ne sont pas des « vrais » supporters qui prendront place dans les tribunes. À partir du 12 février, pour la réception de Carcassonne, Perpignan va mettre en place des portraits de supporters sous forme de silhouettes grandeur nature. « Tout est parti du fait que l’USAP bénéficie d’un soutien assez exceptionnel de la part de ses abonnés et ses supporters . Depuis un moment, on se disait : mais comment leur apporter un remerciement et comment faire vivre ce stade ? Inutile de vous dire que pour nous, c’est un crève-cœur. Et pour moi en particulier, car tout le monde connaît bien les raisons pour lesquelles je suis président de l’USAP : c’est pour le contact avec le public. Donc voir un stade vide, c’est un crève-cœur à chaque match », a expliqué François Rivière lors de la présentation du projet. Les silhouettes seront fabriquées en polypropylène alvéolé entièrement recyclable.

Le club a besoin de la participation des supporters

Pour que ce projet aboutisse et soit un réel succès, l'USAP a besoin de la participation de ses supporters. Car les photos ne seront pas prises au hasard. Non, les fans souhaitant participer pourront le faire depuis internet, depuis une application numérique qui sera disponible sur le site du club de Pro D2. Ils n'auront qu'à autoriser les conditions générales liées à leur droit à l'image, puis à transférer un selfie, ou prendre une photo directement depuis l'application. Dernière étape, partager ses coordonnées et payer via carte bleue. Pour les fans n'ayant pas accès à internet, l'USAP a pensé à tout. Deux bornes seront disponibles dans les deux boutiques officielles de l'équipe. Pour le match face à Carcassonne, les supporters ont jusqu'au 8 février pour partager leurs photos et être installés à temps. Par la suite, les silhouettes seront ajoutées petit à petit, jusqu'à ce que le stade soit rempli.

Et après ?

Une fois que tout sera revenu à la normale, où vont finir les silhouettes ? Dans un premier temps, ces portraits vont rester en place tant que le huis clos est imposé. Ensuite, le club souhaite les conserver dans les tribunes pour faire respecter les distances sociales entre les supporters, lorsque ces derniers seront autorisés à revenir. Enfin, quand tout sera vraiment fini, dans un futur plus ou moins proche, et qu'il n'y aura plus besoin de mettre en place les distances sociales, les supporters pourront récupérer leur silhouette et François Rivière a même évoqué la possibilité de les faire dédicacer par des joueurs.