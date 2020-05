Mont-de-Marsan : Tastet et Tales nommés entraîneurs

Comme attendu, Julien Tastet (33 ans) et Rémi Tales (36 ans) ont été nommés entraîneurs de Mont-de-Marsan lundi. Les deux hommes avaient annoncé pendant le week-end, Tales samedi et Tastet dimanche, qu’ils mettaient un terme à leur carrière de joueur. Le président montois Jean-Robert Cazeaux a officialisé leur nomination lundi en conférence de presse, ainsi que celle de Patrick Milhet, ancien préparateur physique du club de Pro D2, qui devient manager général.

"Tous les deux des enfants du club"

Julien Tastet, désormais ex-capitaine d’un club dont il aura porté le maillot à 336 reprises, sera l’entraîneur principal, alors que l’ancien international Rémi Tales va lui être en charge des trois-quarts. "C’est une grande fierté, on est tous les deux des enfants du club, c’est une joie de prendre ce poste. Quand Jean-Robert me l’a proposé, j’ai vite accepté et basculé sur ce nouveau rôle. C’est quelque chose que j’avais envie depuis de nombreuses années, j’ai toujours aimé réfléchir sur ce jeu", a expliqué Tastet, rapporte Sud-Ouest.