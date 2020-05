Mont-de-Marsan : Tastet arrête aussi

Au lendemain de l’officialisation du départ à la retraite de Rémi Talès, le troisième ligne aile Julien Tastet a lui aussi décidé d’annonçait qu’il mettait un terme à sa carrière de joueur, débutée en 2006. L'emblématique capitaine du Stade Montois, aujourd’hui âgé de 33 ans, aura été l’homme d’un seul club, dont il a porté le maillot jaune et noir à 336 reprises.



Comme Talès, son dernier match restera donc cette victoire 19-15 de Mont-de-Marsan à Rouen lors de la 23e journée de Pro D2, avant que la saison ne soit interrompue en raison de la pandémie de coronavirus. "Pour moi clap de fin d’une magnifique partie ... même si ce n’est sûrement pas la sortie dont j’avais imaginé ou rêvé (un 6 mars à Rouen), 336 matchs sous le maillot jaune et noir. Qu’en reste-t-il ? L’honneur et le plaisir d’avoir été porté par les anciens", écrit sur Facebook celui qui rappelle que les "valeurs de partage de solidarité de don de soi de transmission ont été le fil rouge de (sa) carrière. D’après Sud Ouest, Julien Tastet et Rémi Talès devraient être nommés entraîneurs du Stade Montois ce lundi.