(J22) : Le vent perturbe le programme

Cette fois-ci, pas de problème lié au coronavirus, mais un autre événement sportif devant se dérouler ce dimanche a été reporté. Il s'agit du match entre Soyaux-Angoulême (8eme) et Nevers (6eme), comptant pour la 22eme journée de Pro D2. Le vent souffle fort sur la Charente (le département a été placé en vigilance jaune) et le club de la Nièvre a fait savoir sur son compte Twitter que des panneaux risquaient de blesser joueurs ou spectateurs. La rencontre a donc été reportée et pourrait se dérouler dans trois semaines, où aucun match de Pro D2 n'est programmé. Rappelons que Perpignan et Colomiers sont les deux leaders de ce championnat après 22 journées, avec 72 points.



PRO D2 - 22EME JOURNEE

Jeudi 27 février 2020

Grenoble - Biarritz : 13-13



Vendredi 28 février 2020

Provence Rugby - Aurillac : 40-10

Béziers - Mont-de-Marsan : 55-17

Carcassonne - Montauban : 23-14

Perpignan - Rouen : 57-12

Vannes - Valence Romans : 47-21

Colomiers - Oyonnax : 22-12



Dimanche 1er mars 2020

14h25 : Soyaux Angoulême - Nevers >>> match annulé à cause du vent