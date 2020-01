(J17) : Grenoble reste au contact de Perpignan

Grenoble tient le rythme ! Alors que Perpignan a enregistré une sixième victoire de suite contre Aurillac vendredi et est en tête de la Pro D2, Grenoble reste un solide dauphin, avec seulement un point de retard. Ce dimanche, les Isérois se sont imposés 30-8 contre Soyaux-Angoulême en clôture de la 17eme journée et restent donc au contact. Ils ont fait la différence en première mi-temps, en menant 20-3. Enzo Selponi, auteur d'un essai à la 28eme minute, de deux transformations et de deux pénalités, a quasiment marqué tous les points du FCG, seul son coéquipier Junior Rasolea ajoutant cinq autres unités, sur un essai à la 35eme. Le fait de jouer à 14 suite au carton jaune reçu par Pierre Gayraud n'a pas grandement perturbé Grenoble, qui a seulement encaissé une pénalité à la 33eme. En deuxième mi-temps, les Isérois ont reçu un nouveau carton jaune, pour Ange Capuozzo dès la 49eme, et Kamilieni Raivono en a profité pour inscrire le seul essai charentais, quatre minutes plus tard (20-8). Mais Corentin Glénat a marqué le troisième essai grenoblois à la 74eme, et le FCG s'offre donc une douzième victoire cette saison, avant d'aller à Béziers (10eme) la semaine prochaine. Quant à Soyaux-Angoulême, il reste neuvième, à six points du Top 6, avant de recevoir Montauban (12eme.)



PRO D2 - 17EME JOURNEE

Jeudi 16 janvier 2020

Carcassonne - Oyonnax : 20-16



Vendredi 17 janvier 2020

Vannes - Nevers : 31-16

Perpignan - Aurillac : 38-15

Colomiers - Béziers : 25-0

Provence Rugby - Mont-de-Marsan : 15-20

Valence-Romans - Rouen : 10-24

Biarritz - Montauban : 30-27



Dimanche 19 janvier 2020

Grenoble - Soyaux-Angoulême : 30-8