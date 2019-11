(J11) : Seul Mont-de-Marsan gagne à l'extérieur

Grenoble a l'occasion de faire une excellente opération dimanche contre Montauban, car après Perpignan jeudi, deux autres poursuivants se sont inclinés ce vendredi lors de la 11eme journée de Pro D2. A commencer par Soyaux-Angoulême, quatrième, qui est tombé sur la pelouse de Béziers, huitième (15-12). Les Charentais ont seulement marqué sur des pénalités de Jones, alors que Tawalo et Wilkins ont inscrit les deux essais des Biterrois. De son côté, Colomiers (5eme) a subi la loi de Vannes (9eme) : 29-13. Menés 13-10 à la mi-temps suite à un essai de Queheille et des points au pied de Girard, contre un essai de pénalité et une pénalité de Hilsenbeck, les Bretons ont renversé leurs adversaires en deuxième période, en l'emportant 19-0 (essais de Leafa, Curtis et Gratien). Biarritz (6eme) en profite pour se rapprocher, grâce à sa petite victoire 9-5 sur Rouen (15eme). Du Plessis a marqué tous les points des Basques, sur pénalité, alors que les Normands ont inscrit un essai grâce à Mapapalangi.

Nevers tient son rang

On retrouve ensuite Carcassonne à la 7eme place, suite à sa victoire 19-10 sur Provence Rugby (essais de Rey pour l'USC et de Narumasa pour les Aixois). De son côté, Mont-de-Marsan (11eme) a signé la seule victoire à l'extérieur de la soirée, sur la pelouse d'Aurillac (14eme) : 33-21 avec un doublé de Wakaya et un essai de Paulino, contre un essai d'Adendoof et Coertzen. Enfin, Nevers (12eme) a tenu son rang en dominant la lanterne rouge Valence-Romans sur le score de 36-6, grâce à des essais de Raisuqe, Urruty et des doublés de Jaminet et Kaikatsishvili.



PRO D2 / 11EME JOURNEE

Jeudi 14 novembre 2019

Oyonnax - Perpignan : 21-19



Vendredi 15 novembre 2019

Vannes - Colomiers : 29-13

Biarritz - Rouen : 9-5

Nevers - Valence Romans : 36-6

Aurillac - Mont-de-Marsan : 21-33

Béziers - Soyaux-Angoulême : 15-12

Carcassonne - Provence : 19-10



Dimanche 17 novembre 2019

14h25 : Grenoble - Montauban