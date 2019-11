(J11) : Oyonnax s'est arraché sous la neige

Les services techniques de la ville sont à l’oeuvre. Merci à eux pour leur travail #FIERSDOYO #OYOUSAP pic.twitter.com/CzQPMDVWZ4

PRO D2 / 11EME JOURNEE

Jeudi 14 novembre 2019

Vendredi 15 novembre 2019

Dimanche 17 novembre 2019

L'hiver est arrivé sur certaines régions de France, et le premier match de la saison se déroulant sous la neige a eu lieu...à Oyonnax ! En ouverture de la 11eme journée de Pro D2, les joueurs de l'Ain se sont imposés à la dernière seconde face à Perpignan (21-19), dans un match au sommet., contre deux essais de Quentin MacDonald (18eme) et Dug Codjo (30eme), dont le premier transformé par Yohan Le Bourhis. La deuxième période s'est résumée à un échange de pénalités entre Jonathan Bousquet et Jérémy Gondrand, ce dernier inscrivant la plus importante, à la 81eme minute. Grâce à ce succès, Oyonnax est en tête de la Pro D2, avec quatre points d'avance sur Grenoble (qui recevra Montauban dimanche), avant d'aller à Angoulême la semaine prochaine. De son côté, l'USAP est troisième, avant la réception de Grenoble lors de la prochaine journée.- Perpignan : 21-19Vannes - ColomiersBiarritz - RouenNevers - Valence RomansAurillac - Mont-de-MarsanBéziers - Soyaux-AngoulêmeCarcassonne - ProvenceGrenoble - Montauban