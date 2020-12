Zebre - Bayonne

Pour démarrer son parcours en Challenge Cup cette saison, l'Aviron Bayonnais avait droit à un déplacement en Italie, à Parme, pour y affronter les Zebre. Dans cette première affiche de la saison, les Ciel-et-Blanc, qui ont orné pour l’occasion un maillot vert aux couleurs historiques de la ville de Bayonne, ont parfaitement réagi après avoir encaissé le premier essai du match dès la première minute. Au milieu de la première période, Bayonne a pu rattraper son retard puis mener au score (13-5). Un certain relâchement dans le dernier quart d’heure du premier acte a permis au Zebre de repasser devant (18-13). Mais la formation actuellement classée 9eme du Top 14 s’est accrochée et a finalement arraché le match nul (25-25) grâce à un essai de Rémy Baget et un autre de Maxime Delonca. Bayonne rentre en France avec deux points et recevra les Leicester Tigers samedi prochain à l'occasion de la deuxième des quatre journées de cette saison régulière.

Agen - London Irish

Agen, lanterne rouge du Top 14 sans la moindre victoire depuis le début de la saison, a également fait ses débuts dans la compétition. La formation du Lot-et-Garonne a reçu à Armandie les London Irish et, comme trop souvent, ça ne s'est pas bien passé pour le SUA. A la demi-heure de jeu, et alors qu’ils n’étaient menés que de deux longueurs (5-3), les Agenais ont littéralement sombré en encaissant deux essais transformés en l’espace de sept minutes. Mené largement à la pause (19-3), le SUA n’a pas su réagir. Le club agenais s’est finalement incliné (34-8), avec tout de même un essai inscrit par son trois-quarts aile gauche Tevita Railevu. L’occasion de reprendre un peu de confiance en dehors du championnat tombe à l’eau.

Ospreys - Castres

Si le CO avait retrouvé des couleurs en championnat à Pau, le début de parcours en Challenge Cup n’est pas du même tonneau. Après avoir encaissé deux pénalités dans le premier quart d’heure, les joueurs de Mauricio Reggiardo ont encaissé trois essais en 20 minutes signés Shaun Venter avant un doublé du talonneur Sam Parry. Alors que Kevin Kornath a relancé Castres en tout début de deuxième acte, Dan Evans a offert le bonus offensif à son équipe à un quart d’heure de la fin du match. Si Adrien Amans a ajouté un deuxième essai pour les Castrais, ce sont bien les Ospreys qui ont eu le dernier mot après la sirène via Luke Morgan. Sans trembler, les Ospreys ont pris un bon départ dans cette première phase de compétition (39-15).

Pau - Worcester Warriors

L’électrochoc attendu par les dirigeants palois a eu lieu. Après six défaites de suite en championnat, le staff de la Section Paloise a été chamboulé en vue de cette rencontre face à Worcester. Si les Warriors ont commencé fort avec un essai de pénalité après une dizaine de minutes de jeu, Nicolas Corato a lancé son équipe au quart d’heure de jeu...mais Gareth Simpson a répondu dans la foulée. Toutefois, dans un dernier effort avant la pause, Eoghan Barrett a pu égaliser pour Pau. La deuxième période a été un duel de buteur qui a tourné en faveur de Jamie Shillcock et Worcester mais à deux minutes de la sirène, Antoine Erbani a surgi pour offrir une courte mais précieuse victoire à la Section Paloise (24-20), qui retrouve un peu de confiance avant un déplacement sur la pelouse des London Irish.



CHALLENGE CUP / 1ERE JOURNEE

Vendredi 11 décembre 2020

Stade Français Paris - Benetton Trévise : 20-44

Leicester Tigers - Brive : 39-17

Newcastle Falcons - Cardiff Blues : 20-33



Samedi 12 décembre 2020

Zebre - Bayonne : 25-25

Agen - London Irish : 8-34

Pau - Worcester Warriors : 24-20

Ospreys - Castres : 39-15



Les huit premiers à l'issue des quatre journées se qualifieront pour les huitièmes de finale, où ils rencontreront huit équipes reversées de la Champions Cup.