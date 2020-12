Challenge Cup : Bayonne démarre par un nul

Zebre - Bayonne

Pour démarrer son parcours en Challenge Cup cette saison, l'Aviron Bayonnais avait droit à un déplacement en Italie, à Parme, pour y affronter les Zebre. Dans cette première affiche de la saison, les Ciel-et-Blanc, qui ont orné pour l’occasion un maillot vert aux couleurs historiques de la ville de Bayonne, ont parfaitement réagi après avoir encaissé le premier essai du match dès la première minute. Au milieu de la première période, Bayonne a pu rattraper son retard puis mener au score (13-5). Un certain relâchement dans le dernier quart d’heure du premier acte a permis au Zebre de repasser devant (18-13). Mais la formation actuellement classée 9eme du Top 14 s’est accrochée et a finalement arraché le match nul (25-25) grâce à un essai de Rémy Baget et un autre de Maxime Delonca. Bayonne rentre en France avec deux points et recevra les Leicester Tigers samedi prochain à l'occasion de la deuxième des quatre journées de cette saison régulière.



CHALLENGE CUP / 1ERE JOURNEE

Vendredi 11 décembre 2020

Stade Français Paris - Benetton Trévise : 20-44

Leicester Tigers - Brive : 39-17

Newcastle Falcons - Cardiff Blues : 20-33



Samedi 12 décembre 2020

Zebre - Bayonne : 25-25

15h00 : Agen - London Irish

21h00 : Pau - Worcester Warriors

21h00 : Ospreys - Castres



Les huit premiers à l'issue des quatre journées se qualifieront pour les huitièmes de finale, où ils rencontreront huit équipes reversées de la Champions Cup.